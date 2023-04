Edle Griller im Scandi-Design

Bald brutzeln wieder die Würste am Rost. Bei den skandinavischen Herstellern sieht das Drumherum auch noch richtig gut aus.

Eva Solos „FireSpot Holzkohlegrill“ (Bild oben) besteht aus Cortenstahl, dieser wetterfesten Baustahlsorte mit der rostroten Patina, passen immer gut zu moderner Architektur. Cortenstahl bildet unter seiner Rostschicht eine undurchlässige Schicht, die vor weiterer Korrosion schützt, damit kann dieser Griller auch gut das ganze Jahr über im Freien stehen.

Röshults "Module Charcoal Grill 50" Beigestellt

Röshults „Module Charcoal Grill 50“ geht es ganz minimalistisch an. Der schwedische Hersteller baut seine Outdoorküchen im Modulsystem auf. Das wäre das erste Holzkohle-Puzzlestück zum teuren Outdoor-Traum. Röshult hat außerdem den „BBQ Booster Grill" entwickelt, der via Infraschalltechnologie die Kohlen in drei bis fünf Minuten auf bis zu 400 Grad anheizt. Für diesen Sprinter zahlt man allerdings ein kleines Vermögen. Dafür braucht man nur ein Drittel der Menge an Kohle.

Höfats "Cone" Holzkohlegrill Beigestellt

Höfats "Cone" Holzkohlegrill sieht wie ein Eisstanitzel aus, bringt aber ganz andere Temperaturen auf den Rost. Wenn man ihn nicht zum Grillen verwendet, soll er sich auch gut als Feuerschale eignen. Mit dem kleinen Hebel lässt sich die Höhe des Grillrostes und damit auch die Hitzezufuhr regulieren.

Morso "Forno" Beigestellt

Der Morsø „Forno" ist Grill, Back- und Räucherofen in einem und nachdem er aus Gusseisen besteht, gibt er sehr lange Wärme ab. Das ist im Hochsommer vielleicht ein bisschen schweißtreibend, in den kühleren Monaten kann man sich beim Grillen dafür gut aufwärmen.

Picknickgrill von Bodum Beigestellt

Der Picknickgrill von Bodum sieht am Bild ein bisschen mächtiger aus als er ist. Im echten Leben misst er nur 38 mal 38 mal 45 Zentimeter klein, ist damit gut von A nach B transportierbar und fällt eher in die Kategorie Tischgrill.

(sh)