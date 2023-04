40-Plus: Wohnzufriedenheit steigt mit dem Alter

(c) imago images/MITO (imago stock&people via www.imago-images.de)

Ein gutes und friedvolles Verhältnis mit den Nachbarn trägt viel zum Wohlgefühl im Grätzel bei. (c) imago images/MITO (imago stock&people via www.imago-images.de)

Einer Umfrage von Immoscout24 zufolge, sind jene mit dem eigenen Wohngrätzl „happy“, die bereits ihren 40. Geburtstag hinter sich haben.

Neun von zehn Österreichern wohnen gerne in ihrem Grätzel oder Dorf. Am höchsten ist die Zufriedenheit in Tirol und Vorarlberg mit 98 Prozent, gefolgt von Oberösterreich und Salzburg mit 94 Prozent. Das Schlusslicht bildet Wien mit einem Wohlfühlgrad von immerhin 82 Prozent. Das zeigt die aktuelle Analyse der Online-Plattform ImmoScout24.

Alter und Entfernung zur Stadt

Rund 60 Prozent der Befragten dürften sich laut Umfrage im eigenen Viertel oder Dorf sogar „ausgesprochen wohl fühlen“. Die Bindung an die Wohngegend ist so hoch, dass rund 40 Prozent bei einem Umzug unbedingt in ihrem Wohnumfeld bleiben möchten. Der Wohlfühlfaktor steigt mit dem Alter und dem Abstand zur Stadt. Wer die 40 überschritten hat, ist zu einem hohen Prozentsatz mit der Umgebung seines Zuhauses „happy“ (96 Prozent). Ähnlich hoch liegt die Zustimmung in Ortschaften bis zu 50.000 Einwohnern.

Nette Nachbarschaft und Vereinsleben

Zu den Top-Fünf-Wohlfühlfaktoren zählen - etwas wenig überraschend - Ruhe (60 Prozent), Infrastruktur (44 Prozent), Sicherheit (42 Prozent), Vertrautheit (39 Prozent) und eine nette Nachbarschaft (36 Prozent). 44 Prozent führen das Wohlfühlen in ihrem Wohnumfeld auf die netten Nachbarn zurück.

>> Mehr zum Thema: „Grätzelspaziergänge“ der „Presse"-Immobilienredaktion

Einen relativ geringen Stellenwert hat für die Befragten das spezifische Gastronomieangebot oder das eigene Stammlokal. Das trägt ebenso wenig zum Wohlfühlen im eigenen Grätzel bei wie das kulturelle Angebot oder die Nähe zu Sportstätten wie Fitnessclub oder Fußballplatz. In ländlichen Gegenden legt man zudem vor allem Wert darauf, Freunde und Verwandte einfach und oft treffen zu können. Rund ein Sechstel misst hier dem Vereinsleben eine besondere Bedeutung zu. (red.)