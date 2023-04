Unbemannte Flugobjekte teils im Spielzeugformat haben im Ukraine-Krieg eine Rolle erworben, die wohl für künftige Konflikte prägend sein wird. Russen und Ukrainer setzen sie über dem Gefechtsfeld ebenso ein wie dem Hinterland. Letztere sind indes etwas gefinkelter beim Know-how.

Wolodymyr Yatsenko, der Mitbegründer der ukrainischen Monobank, hat 20 Millionen Hryvnia, umgerechnet etwa 490.000 Euro, demjenigen versprochen, der am 9. Mai eine Drohne auf dem Roten Platz in Moskau landet. An diesem Tag feiert Russland mit einer pompösen Parade traditionell den Sieg über Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Auf den Flügeln des unbemannten Luftfahrzeugs (UAV) solle „Ruhm für die Ukraine" und „Ruhm für die Helden" stehen, wie sich Yatsenko erbittet.

Seine eigenen Drohnen des Modells Dovbush T10, die er fürs ukrainische Militär produziert, sollen auch fliegen – allerdings außer Konkurrenz. Der Name stammt übrigens von Oleksa Wassiljowitsch Dowbusch (1700 bis 1745), Anführer einer Bauernrevolte und eine Art Robin Hood in den Karpaten zur Zeit der polnischen Herrschaft in der Region.

Wolodymyr Yatsenko finanziert den Bau der Drohnen vom Typ Dovbush T10. Yatsenko/ukranews.com

Der Drohnenflug zum Roten Platz mag im ersten Moment vermessen klingen. Aber ukrainische Drohnen sind der russischen Hauptstadt schon mehrfach recht nahegekommen. Etwa im Februar bis auf etwa 100 Kilometer, und vor wenigen Tagen auf rund 70 Kilometer, wie russische Medien berichteten. Demnach fiel eine rund 3,5 Meter lange Drohne mit Propellerantrieb des Modells UJ-22 des Herstellers Ukrjet bei der Stadt Noginsk in einen Wald, sie soll 17 Kilogramm Sprengstoff an Bord gehabt haben. Noginsk liegt allerdings rund 60 Kilometer östlich des Moskauer Zentrums.

Russland stört GPS zum Selbstschutz

Moskau nimmt die Bedrohung durch ukrainische Drohen ernst. Bereits Ende Dezember hatten die Behörden die Störung der GPS-Satellitennavigation, vor allem in der Umgebung von Moskau, verstärkt. „Bisher geht es um Probeflüge der Ukraine“, glaubt Thomas Theiner, ein Militärexperte aus Italien. „Man testet Reichweite und Flugverhalten der Drohnen sowie natürlich auch die Reaktion der russischen Flugabwehr."