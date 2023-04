(c) PID/VOTAVA

In Atzergsdorf gibt es einen neuen Park, bei dem sich die Stadt viel getraut hat. Über die Schwierigkeit einen Park für alle zu schaffen.

Natürlich beschwert sich jemand, wie sollte es in Wien auch anders sein. Die ältere Frau ist über die Spielgeräte im vor ein paar Minuten offiziell präsentierten Kleinkinder-Spielplatz nicht erfreut. Weil diese für das Kind, mit dem sie unterwegs ist, noch nicht geeignet sind. „Ihr Kind ist halt noch zu klein“, wird Parkplanerin Susanne Karl später sagen. Aber die Episode steht sinnbildhaft für die Schwierigkeiten etwas in der Stadt zu planen. Jeder will die gleiche Fläche nach seinen eigenen Bedürfnissen nützen. Besonders einen Park.

27.000m2 hat die neue Grünfläche in Liesing, der am Donnerstag von den Stadträten Jürgen Czernohorszky (Umwelt) und Ulli Sima (Stadtplanung) präsentiert wurde. Das ist so viel wie ungefähr vier Fußball-Felder. Sie haben ihn „Stadtpark" genannt, weil Atzgersdorf laut Ulli Sima schon „deutlich urbaner ist als vor ein paar Jahren.“

Ein Wasserspielplatz und viele Sportmöglichkeiten

Und geht es nach der Stadt selbst, dann spielt er wirklich alle Stücke: Es gibt einen Wasserspielplatz mit Sand-Matsch-Zone für Kinder. Das Wasser dafür können sie mit einem Drehrad aus dem Boden holen. Es gibt eine Calisthenics-Zone, in der Jugendliche auf Reckstangen mit ihrem eigenen Körpergewicht trainieren können. Es gibt einen Motorik-Trainingsbereich für Senioren, es gibt eine Kletter- und Balancier-Anlage für ältere Kinder. Es gibt Hängematten und einen - zugegeben, sehr idyllischen - Ruhebereich, abgeschirmt durch hohe Bäume, in dem man Rasten kann, während im Hintergrund direkt vor dem Park die Autos laut durch die stark befahrene Breitenfurter Straße donnern.