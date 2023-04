Responsible Entertainment als Erfolgsbasis

Gaming. Mit der Anwendung von Biometrie-Technologie ist Novomatic im Spielerschutz weltweiter Trendsetter.

Der internationale Gaming-Technologiekonzern Novomatic mit Sitz im niederösterreichischen Gumpoldskirchen sieht „Winning Responsibly“ als Basis für nachhaltigen Unternehmenserfolg. In der dualen Rolle als Produzent von Hightech Gaming Equipment sowie als Betreiber von rund 2100 eigenen Spielstätten in 50 Ländern, hat verantwortungsvolles Glückspiel für Novomatic konzernweit oberste Priorität. Das Unternehmen ist daher ausschließlich in Ländern tätig, in denen Glücksspiel reguliert ist und klare rechtliche Rahmenbedingungen gegeben sind.

Ansprüche an Spielerschutz

Die kontinuierliche Verbesserung des Spielerschutzes und der Spielsuchtprävention ist für das Unternehmen nicht zuletzt in Hinblick auf den Zugewinn und die Absicherung weltweiter Lizenzen ein zentrales Thema. In 17 der wichtigsten Konzerngesellschaften in Österreich, Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Malta, Spanien und Italien geht der Spielerschutzstandard des Unternehmens mit Zertifizierungen durch die Global Gambling Guidance Group (G4) jedoch sogar weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.

Unter Fachexperten gilt der G4-Standard als der weltweit strengste Standard in diesem Bereich. Mit dem Anspruch, weltweit innovativste und zugleich verantwortungsvollste Unterhaltung zu bieten, verfolgt der Maßnahmenkatalog zu Responsible Entertainment bei Novomatic nachdrücklich Spielsuchtprävention und Spielerschutz in allen Casinos sowie Spielstätten für Sportwetten bis hin zu Online Gaming. Letzteres bringt als weltweit wachsender Markt neben neuen Spielmöglichkeiten ebenso Herausforderungen für die Prävention von problematischem Spielverhalten mit sich. Durch die erweiterten technischen Möglichkeiten ergeben sich jedoch gleichzeitig neue Wege des Spielerschutzes. Die Greentube-Gruppe stellt als Digital Gaming and Entertainment Division von Novomatic ebenso technische Lösungen zum Spielerschutz bereit. Das Spielerschutztool „Mentor“ etwa bietet bei vielen Produkten die Möglichkeit, auf Basis von KI-basiertem Monitoring problematisches Spielverhalten frühzeitig zu erkennen.

Responsible Technology

Mit der Anwendung von biometrischen Daten im Rahmen des Casino Managements ist Novomatic in der Gaming-Branche internationaler Trendsetter. Der Gaming-Technologiekon­zern mit 27 Technologiezentren in 15 Ländern hat mit dem patentierten Novovision™ Casino Management System von NBS als einer der weltweit ersten die technischen Voraussetzungen für ein Biometrie-basiertes Zutritts- und Zahlungssys­tem geschaffen. Mit Novovision™ kann die Einhaltung sämtlicher länderspezi­fischer, gesetzlicher Vorgaben in Be­zug auf Jugend- und Spielerschutz abgesichert werden. Das System kommt bereits in Österreich, Tschechien, Kroati­en, Deutschland, Italien, Malta, den Niederlanden, Spanien, Bulgarien, Rumänien, Serbien, Mazedonien, der Slowakei und der Ukraine erfolg­reich zum Einsatz.

Novovision™ ist ein revolutionäres Casino Management System mit umfangreichen Funktionalitäten, die basierend auf neuesten Technologien alle Bereiche des modernen Casinobetriebs abdecken. Der modulare Aufbau des Systems garantiert absolute Flexibilität für die hochgradige Anpassung an individuelle Anforderungen des Betreibers sowie die Erfüllung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben. Weltweit werden bereits etwa 40.000 Gaming-Terminals, 3000 Sportwettenterminals und 1300 Kas­senautomaten über das innovative System betrieben. Neben der Erhö­hung der Betriebssicherheit steigt mit dem marktweit sichersten und innovativsten bargeldlosen Kunden­erlebnis auch der Komfort für den Gast.