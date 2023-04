Von der Leyen: Kandidiert sie ein zweites Mal?

Vieles weist auf eine zweite Amtszeit der Kommissionspräsidentin hin. Doch noch hat sie ihre Parteienfamilie nicht geschlossen hinter sich. Einige wollen einen ersten Osteuropäer.

Zu den größten Attributen Ursula von der Leyens zählt die Perfektion. Nichts überlässt die Deutsche bei öffentlichen Auftritten dem Zufall: Erscheinungsbild, Sprache und Gestik sind minutiös vorbereitet, was ihren Reden einen wenig spontanen, steifen Charakter verleiht. Ihre knapp 1,5 Millionen Twitter-Follower werden regelmäßig über die aktuellen Vorhaben der EU-Kommission am Laufen gehalten. Kritische Journalistenfragen aber prallen an der Präsidentin ab. Ihre Behörde pflegt eine Kommunikationspolitik, die heikle Angelegenheiten gerne mit „No comment“ aus der Welt zu schaffen trachtet. Als routinierte Politikerin hat die 64-jährige, siebenfache Mutter ihre Lektion gelernt: Unter Angela Merkel hatte sie drei Ministerämter inne und war neun Jahre lang stellvertretende Vorsitzende der CDU.

Doch wie stehen die Chancen von der Leyens für eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin? Sie selbst hält sich zu einer erneuten Kandidatur noch bedeckt, in Brüssel aber zweifelt niemand daran, dass sie nochmals antritt. Die Unterstützung ihrer Heimatpartei hat von der Leyen bereits: Das bestätigte CDU-Chef Friedrich Merz vor etwas mehr als einer Woche.