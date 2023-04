Deutschland-Ticket: Das 49-Euro-Experiment

Ab 1. Mai gibt es (fast) alle öffentlichen Nahverkehrszüge und -busse in Deutschland für 49 Euro im Monat. (c) Getty Images/EyeEm (Amparo García / EyeEm)

Am 1. Mai startet ein politisches Husarenstück: ein einziger Fahrschein für den gesamten Regional- und Nahverkehr in Deutschland. Der revolutionäre Einheitstarif gilt erst mal für zwei Jahre – dürfte sich aber bald erhöhen.

Wer das neue Deutschland-Ticket in Berlin auf das Handy bekommen will, muss sich etwas gedulden. Einfach in die App der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) einsteigen, bezahlen und losfahren – das geht nicht. Das Wunderticket kam zu schnell, die Abodatenbank des städtischen Betriebs ist noch nicht so weit, wie ein Sprecher der „Presse“ erklärt. Das heißt: Wer nicht schon vor dem 20. April eines bestellt hat, muss sich erst mal ganz altmodisch vor einem der Kundenzentren anstellen, um eine Chipkarte zu erstehen.

