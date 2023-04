Österreichs Bauern ernten trotz Krise Rekordgewinne

Die landwirtschaftlichen Einkommen sind 2022 laut Statistik Austria real um ein Fünftel gewachsen. Während die Preise in den Supermärkten explodieren, profitieren die heimischen Bauern vom volatilen Weltmarkt und hohen Subventionen.

Niemand lässt sich gern als Krisengewinner bezeichnen. Egal ob Pharmaunternehmen während der Pandemie, Rüstungskonzerne im Krieg oder Lebensmittelproduzenten in Zeiten hoher Preise – wer in wirtschaftlich schwierigen Zeiten hohe Profite verbucht, wird heutzutage schnell einmal an den öffentlichen Pranger gestellt.

Auch die heimische Landwirtschaft könnte man vorläufigen Zahlen der Statistik Austria zufolge durchaus als Profiteur der angespannten wirtschaftlichen Gesamtsituation bezeichnen: Der Ukraine-Krieg führte zwischenzeitlich zu einem deutlichen Rückgang des Angebots auf dem Weltmarkt. In der Folge schnellten die Preise für Weizen und andere wichtige agrarische Produkte in die Höhe. Während das Volumen der landwirtschaftlichen Produktion in Österreich 2022 sogar leicht abgenommen hat, stiegen die Erzeugerpreise um 22,7 Prozent. Was den Produktionswert der heimischen Landwirtschaft im Vorjahr erstmals auf über zehn Milliarden Euro wachsen ließ (siehe Grafik unten).

Dadurch sind auch die Einkommen aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten kräftig angestiegen. Das sogenannte Faktoreinkommen (Einkommen aus Boden, Arbeit und Kapital) im landwirtschaftlichen Bereich legte im Vorjahr um ein Viertel auf rund 3,5 Mrd. Euro zu. Nominell stieg dieses Faktoreinkommen um 25,5 Prozent. Aber auch inflationsbereinigt liegt das Plus bei 19,6 Prozent. Das ist deutlich mehr, als in den Lohnrunden in anderen Wirtschaftsbereichen als Erhöhung in den Kollektivverträgen ausgehandelt wurde. Für Landwirtschaftsvertreter ist das nur gerecht. Aber längst nicht alle können mit dieser Entwicklung zufrieden sein.

Stark schwankende Einkommen