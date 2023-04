„Stoppt die Boote“: Briten stellen ihre Migrationspolitik auf hart

Die konservative Regierung peitscht umstrittenes Gesetz durch: Wer irregulär einreist, soll nach Ruanda abgeschoben werden.

Kurz vor der Abstimmung zur Migrationsvorlage drehten die britischen Minister ihre Rhetorik noch einmal auf. Die Menschen, die den Ärmelkanal in Booten überqueren, hätten „komplett andere Werte“ und würden „den kulturellen Zusammenhalt unterminieren“, behauptete Robert Jenrick, Staatssekretär für Migration. Seine Chefin, Innenministerin Suella Braverman, setzte noch einen drauf: Bootsflüchtlinge würden in Großbritannien „zu einem Anstieg der Kriminalität beitragen“. Beweise dafür legte sie nicht vor.

Wenige Stunden später beschloss das Unterhaus mit 289 zu 230 Stimmen die „Illegale Migrationsvorlage“ in dritter und letzter Lesung. Jetzt ist das Oberhaus am Zug. Das Gesetz, das bereits im März vorgestellt worden ist, zielt darauf ab, die Bootsüberfahrten über den Ärmelkanal zu stoppen. Vergangenes Jahr kamen so über 40.000 Menschen ins Land – mehr als je zuvor. Die Route zu schließen zählt zu den Prioritäten von Premier Rishi Sunak: „Stoppt die Boote“, lautet sein Slogan.