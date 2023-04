Melissa Naschenweng: Bei ihr ist Gott "a Dirndl"

Bereits das vierte Jahr hintereinander gewinnt Melissa Naschenweng den Amadeus in der Kategorie Schlager/Volksmusik. Bei der Gala am Freitag wird sie fehlen: Sie hat einen Auftritt in St. Pölten.

„Sog, wüst du nua schmusen oder wüst du mi?“, fragt Melissa Naschenweng in „Verliabt“, ganz so, als beherzige sie Angelus Silesius' berühmte Sentenz „Mensch, werde wesentlich“.

Guter Schlager hat das immer schon getan. Das, was aufs erste Hinhören banal klingen mag, das kann zuweilen nachgerade philosophische Wurzeln haben. Egal, ob Alexandra, Christian Anders oder auch Roberto Blanco, sie alle, die von manchen als Flachwurzler des Entertainments hingestellt wurden, haben in ihren Liedern Existenzielles thematisiert.

Das tut Naschenweng bei ihrem siebenten Album, „Glück“, mit großer Leichtigkeit ebenso. Die 1990 in Villach geborene Sängerin hat sich in ihrer Kunst ein buntes Paralleluniversum geschaffen, das in der Welt der Berge angesiedelt ist. Probleme gibt es auf den sonnendurchfluteten Blumenwiesen der Almen auch. Nicht zuletzt die Partnerwahl. Der Drang zu imponieren, der führt so manch einen Verehrer auf die falsche Spur. „Du machst an Wheelie vor meine Fias, auf deiner Harley find i die richtig siaß.