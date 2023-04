Treffer: Mit Frechheit zum Business

In Zeiten des steten medizinischen Fortschritts vergessen wir oft, uns natürlicher Präparate zu bedienen. Wie rasch ist ein Rezept ausgestellt, während es wirklich gute, wirksame Hausmittel gibt – sogar solche, die sich bereits seit einigen Jahrzehnten und länger bewähren.

Die anhaltende Bekanntheit eines solchen geht auf eine junge Frau zurück, die es einst nützte, um Krankheiten zu heilen oder wenigstens zu lindern, und das kam so: Die Tochter eines monarchischen Offiziers hatte schon mit 17 Jahren ihr Elternhaus verlassen, um ihrer Berufung zu folgen. Obwohl die Zeiten nicht die besten waren für ihr Metier – es galten diverse Dekrete, die ihre Betätigung einschränkten –, ließ sie sich nie von ihrem Weg abbringen, wechselte stattdessen häufig den Arbeitsplatz und zog deshalb ein paar Mal um. Vor allem die Kontakte, die sie in ihrem Geburtsland Belgien unter eher ungünstigen Bedingungen knüpfte, sollten ihr nicht lang darauf sehr dienlich sein.

Als sie nach Deutschland zurückkehrte, widmete sie sich schließlich auf professionellere Weise dem erwähnten Mittel, das sie in einem Geschäftsmodell propagierte. Um ihr Unternehmen erfolgreich eröffnen zu können, wandte sie sich kurzerhand an einen Mann, den sie in Belgien kennengelernt hatte – Vehemenz und Frechheit hatte man ihr ja schon früher nicht absprechen können. Er, der eine tragende Rolle in Deutschlands Regierung spielte, zögerte nicht lange und erfüllte ihre Bitte.