Being Thomas Bernhard

Thom ist weder tot noch lebendig, er hadert mit der Welt und sich selbst. Der Roman „Das Phantom“ von Michael Stavarič ist mehr als eine Hommage an den großen österreichischen Übertreibungskünstler.

Vorab: Es ist ein kleines Wunder, dass Bücher wie dieses – fast plotlos, sagen wir „experimentell“ – unter den Bedingungen des zeitgenössischen Buchmarkts in einem Publikumsverlag erscheinen können. Wollte man Michael Stavarič und seinem neuesten Roman, „Das Phantom“, gerecht werden, dann müsste das Sprechen über dieses Werk eine einzige Satzkette bilden, eine um den Text kreisende Meditation. Darauf jedoch ist das Genre der Rezension nicht ausgelegt.

Bleibt vorerst zu berichten, dass Stavarič hier im Gewand des Thomas-Bernhard-Verehrers auftritt und balancierend zwischen Kenner- und Könnerschaft einen sprachlichen Wirbelwind zu Papier gebracht hat; zwei Seiten umfasst die durchschnittliche Periode, bevor der Ich-Erzähler Atem holt und zu einer neuen ansetzt.

Thom heißt dieser Ich-Erzähler, als wäre er Bernhard direkt abgezwackt. Was er zu sagen hat, passt in seiner Dichte in eine Handvoll Minuten eines Märztags. Es ist das Stimmgewitter einer Ohnmacht – gar einer Ohnmacht zum Tod hin? –, das wir als Lesende diesem Thom ablauschen; ein Rede-, ein Denkschwall einer Person, die man als „erniedrigt und beleidigt“ im Dostojewski'schen Sinn oder, Bernhard!, als Wiedergänger einer Figur des großen Ohlsdorfers lesen kann. Es mag nicht originell sein, Bernhard zu verehren; so konsequent durchgezogen hat das Gedankenexperiment der Inkarnation wohl bisher niemand.

Lieber Deix als die Trapp-Familie

Diese Konsequenz beinhaltet die eigene, absichtsvoll geschraubte Poesie dieser Sätze: Anfangs ballen sich noch Konsonantencluster in Lyrik-Mimikry aneinander („fleckige Theke“, „schauerliches Stammeln“), später lockert sich das Bewusstsein des Erzählers, der Formwille des Ohnmächtigen, um sich einem Sprachrausch hinzugeben, der – armer Thom! – in unerbittlicher Beharrlichkeit um die eigene Lebensmisere kreist.