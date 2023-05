Windkraft: Bewusst machen, welche Idee man verbreitet

Die einen argumentieren mit „Verschandelung“ gegen Windkraft. Die anderen befürworten sie als Lösung in der Klimakrise. Ein neues Projekt deckt auf, welche Bedeutungen in Fernsehberichten und Bildern stecken.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diese Weisheit nutzen Medien und Informationsvermittler freilich immer wieder. Heute nennt man es Framing, wenn Bilder mit einer Botschaft verbunden sind. Und wenn Fotos und Videos nicht neutrale Fakten, sondern eine Stimmung oder Rahmung, so die Übersetzung von Framing, vermitteln. Ein Team von der Fachhochschule St. Pölten und vom Institut für Geschichte des ländlichen Raums will nun die Verwebungen der Kontexte in Zeiten des Klimawandels aufdröseln und erstmals sichtbar machen, welche Framing-Methoden verbreitet sind.

Im Projekt „Climate Media Frames (CliMeF)“ geht es darum, Medienleuten bewusst zu machen, welche Stimmungen ein Beitrag beim Publikum auslösen kann und welche Message man durch seine Auswahl der Bilder und Texte verbreitet. Dazu haben sich die Medienwissenschaftlerin Franziska Bruckner und ihr Kollege Georg Vogt vom Institut für Creative/Media/Technologies der FH St. Pölten auch mit Forschenden aus Soziologie, Geschichte und Kommunikationswissenschaften zusammengetan.