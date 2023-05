Wohnbau: „Zwei Drittel müssen gefördert sein“

Wien wächst – mit neuen Vierteln am Stadtrand. Nachhaltige Strategien sollen dabei frühere Fehler vermeiden: Grünkorridore für Freiraum, Verdichtung gegen Versiegelung und Kreislaufwirtschaft.

Noch in diesem Jahr soll es in Wien über zwei Millionen Einwohner geben. Laut Christoph Hrncir, Abteilungsleiter Stadtplanung und Flächenwidmung Nordost der Stadt Wien, hält der Zuzug weiter an: „Neuer Wohnraum muss geschaffen werden.“ Und zwar leistbarer: „In neuen Stadtteilen müssen zwei Drittel gefördert sein.“ Auf dem Reißbrett entstehen neue Gebiete: das Heidjöchl in Nachbarschaft der Seestadt Aspern, das Hausfeld und die Berresgasse in der Donaustadt, Rothneusiedl in Favoriten sowie die Wildschek-Gründe in Liesing.

Zehn Jahre von Idee bis Bau

Bedarfserhebungen, Ausschreibungen, Bürgerbeteiligungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfungen dauern: „Von der Idee bis zum fertigen Stadtteil vergehen mehr als zehn Jahre.“ Wien hat seit den 1980er-Jahren einen Stadtentwicklungsplan; vorrangig nach- und neu genutzt werden „Brown Fields“ – aufgelassene Bahnhofs- oder Betriebsareale. Neue Gebiete entstehen entlang hochrangiger Öffis wie U1 und U2, die ebenfalls ausgebaut werden. Anrainer demonstrieren oft gegen die Verbauung landwirtschaftlicher Flächen.