Wiener Winner

Teil 14 von 52

. . . was bisher geschah. Ellis hat die Nacht mit Byamba verbracht, darüber besteht nun kein Zweifel mehr. Hanna hat sie nicht nach Hause kommen hören. Ein neuer Tag beginnt bei unserem Lieferdienst Wien.

Boss Anis, der den Lieferdienst Wien gegründet und dafür die mittelerfolgreiche Rap-Karriere aufgegeben hat, muss zugeben, dass sich sein Geschäft bis dato noch nicht rentiert: „Nicht vollumfänglich.“ Im ersten und zweiten Jahr schreibt der Businessplan vorerst auch den Aufbau der Zentrale in der Zentagasse vor, das Anwerben der Rider und die Pflege der Kontakte, die man business to business nennt: mit Ali und seiner Frau vom nahen Lebensmittelsupermarkt, mit Herrn Nguyen, der so herrliche Pho kocht, mit der Schnitzelköchin vom Perchtenstüberl, mit Konrad und seinem Berliner Freund, die Kaffeebohnen rösten, mahlen und in schicke Säckchen im Retro-Look füllen. Kaffee verkauft sich halt besser mit Italianità als ohne.