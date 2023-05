Mit dem Nachtzug nach Genua, mit dem Lift ins Paradies

Drucken

Hauptbild • Genuas Uferkante: der Porto Antico, der ehemalige Industriehafen mit dem Bigo von Renzo Piano. • Bild: A. Falcone/Xedum/Commune di Genova

Genua ist längst keine graue Hafenstadt mehr, sondern eine lebendige Großstadt. Erreichen kann man die Hauptstadt Liguriens ziemlich bequem mit dem Nachtzug. Nur im neuen Auswanderermuseum fehlt einem die Sprache.

Bequem ist so eine Fahrt mit dem Nachtzug schon, bequemer jedenfalls als Fliegen. Kein sich hineinzwängen in Sitze mit lächerlich wenig Abstand. Kein stundenlanges Stillsitzen. Sondern einfach einsteigen und losfahren. Man streckt die Beine aus und kann sogar schlafen. Freilich nicht so erholsam wie daheim oder in einem (guten) Hotelbett. So eine Zugstrecke hat Kurven, das ist spürbar. Und hörbar. Der Sound der singenden Gleise lässt sich aber mit Ohropax ausblenden.

Vom Lift Ascensore Castelletto Levante (l. u.) hat man eine phänomenale Aussicht über Genua. (c) Gozzi/Commune di Genova

Der Zug fährt nicht durch, sondern bleibt immer wieder stehen, und man fragt sich: Bin ich da? Noch nicht. Gut zehn Stunden dauert die Fahrt von Wien nach Genua. Mitten in Kärnten wird umgekoppelt, das dauert: Waggons aus Wien und München werden zusammengeführt, je nachdem, ob sie nach Rom fahren oder Genua und weiter nach La Spezia.

Hafenstadt im Industrie-Dreieck Norditaliens

Um eines der Schlafwagenabteile nach Rom zu ergattern, muss man früh buchen (im Normalfall 180 Tage vor Abfahrt möglich). Nach Genua muss man nicht ganz so schnell sein. Verglichen mit den italienischen Tourismushochburgen liegt die ligurische Hauptstadt noch im Schlummer. Als grau und unattraktiv galt die Hafenstadt lang. Neben Mailand und Turin gehörte sie zum „Industrie-Dreieck“ Norditaliens. In den 1980er-Jahren wanderte die Industrie ab, die Einwohnerzahl sank, die Kriminalitätsrate stieg.