Mit der Rolleiflex durch Manhattan

Evelyn Schlag hat eine rettungslose Liebesgeschichte im New York der Fünfzigerjahre geschrieben.

Mit einem Kind durch das New York der Fünfzigerjahre streunen, Kunstausstellungen besuchen, einen interessanten Mann auf der Straße kennenlernen und Fotos mit der Rolleiflex schießen: Das erinnert atmosphärisch an die Schwarz-Weiß-Filme mit der mädchenhaften Audrey Hepburn.

Im Roman „Please Come Flying“ von Evelyn Schlag ist es Lisa, die durch die Straßen Manhattans und den Central Park spaziert, allerdings hat sie nicht ihr eigenes Kind an der Hand, sondern ein Mädchen, das sie als Nanny betreut; ihre Tochter Kathi ist zu Hause bei den Großeltern im Nachkriegsösterreich geblieben. Lisa musste ihrem Mann Julian, einem Anästhesisten, folgen, der in einem Krankenhaus in New York für ein Jahr seine Ausbildung vervollständigt. Warum die gemeinsame Tochter nicht mitkam, bleibt zunächst rätselhaft, erklärt sich dann aber aus den (mangelhaften) finanziellen Umständen.

Dennoch mutet es für die Leserin des 21. Jahrhunderts befremdlich an, würde man sich doch heute so eine Gelegenheit, sein Kind im Volksschulalter ein Jahr lang einer Fremdsprache auszusetzen, nicht entgehen lassen. Irgendwie hätte sich das doch regeln lassen müssen. Stattdessen ist Lisa mit der naseweisen Suzy beschäftigt, bei deren Familie sie auch wohnt, weil Julian nur ein winziges Zimmer im Krankenhaus hat.