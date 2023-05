Wie wir richtig Abschied nehmen

Im Lyrikband „Weggehen für Anfänger“ nimmt uns Cvetka Lipuš mit auf Reisen, Rückzüge und zu Aufbrüchen.

Die genaue Konstruktion des neuen Gedichtbands von Cvetka Lipuš springt einem schon beim ersten Blick in das Inhaltsverzeichnis ins Auge: Der zentralen Abteilung „Wege“ sind zwei Gedichtfolgen vorgelagert („Wie sich verbergen“ und „Wie weggehen“) und zwei nachgereiht („Wie allein reisen“ und „Wie das Licht schöpfen“). Der Anklang des Buchtitels „Weggehen für Anfänger“ an Anleitungen und Gebrauchsanweisungen zieht sich durch den ganzen Band. Auf die Ironie, die in diesem Titel liegt, weist bereits das Vorwort von Drago Janćar hin, das Cvetka Lipuš attestiert, „eine ganz besondere, eine große Dichterin“ zu sein.

Ebenso eindrucksvoll ist auch die formale Vielfalt dieser frei rhythmischen und durchgehend ungereimten Gedichte: Manche sind strophisch gegliedert, es finden sich aber auch lange absatzlose Poeme. Cvetka Lipuš liebt die langzeiligen Gedichte, doch manchmal kommt sie auch mit sehr kurzen Verszeilen aus; sie weiß das Enjambement sehr selbstverständlich zu handhaben, doch immer wieder decken sich die Verszeilen auch mit den Satzstrukturen. Der Band ist von Zyklen durchzogen, doch dazwischen stehen einzelne Gedichte für sich.

Sehr unterschiedlich ist außerdem die Sprechperspektive der einzelnen Gedichte: Einmal spricht ein ganz für sich stehendes Ich, in anderen Texten ist es Teil eines Kollektivs, in wieder anderen tritt es hinter Bildern und Handlungsfragmenten zurück. Oft ist dieses Ich heterogen, mehrdimensional und vereinigt verschiedene Facetten in sich. Manche Gedichte sind auch in der zweiten Person formuliert, und fast immer ist dieses „Du“ eine Selbst-Ansprache.