Zugausfälle und Verzögerungen auf S-Bahn-Stammstrecke in Wien

Die Reparaturen sollen bis 9.00 Uhr abgeschlossen sein, so die ÖBB.

Die Reparaturen sollen bis 9.00 Uhr abgeschlossen sein, so die ÖBB. APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Ein Weichenbruch am Praterstern und ein Kabelschaden am Rennweg stellen die Geduld von Schnellbahn-Passagieren zwischen Floridsdorf und Meidling auf die Probe.

Zwei technische Defekte haben Freitagfrüh in Wien für Probleme auf der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Meidling gesorgt. Die ÖBB bestätigten einen dementsprechenden Online-Bericht von "heute". Am Praterstern ist es zu einem Weichenbruch und am Rennweg zu einem ein Kabelschaden gekommen. Die Reparaturarbeiten laufen seit 3.00 Uhr und sollten nach einer Einschätzung der Verantwortlichen bis etwa 9.00 Uhr abgeschlossen sein.

Auf der Stammstrecke kam es einerseits zu Verzögerungen, teilweise fielen auch einzelne Verbindungen aus. Die Regionalexpresszüge aus dem Süden Niederösterreichs in den Norden wurden in einem Bogen um Wien herumgeleitet. Die ÖBB informieren zudem, dass ÖBB-Tickets in den Wiener Linien anerkannt werden.

(APA)