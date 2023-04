Die Kosten für die Bildungskarenz haben sich seit 2010 verdreifacht. Sie sollte die Arbeitsmarktchancen der Bezieher erhöhen. Tatsächlich werde sie oft für „arbeitsmarktpolitisch wenig relevante“ Kurse, öffentlich finanzierte Auszeiten und zur Verlängerung der Babypause genützt, kritisiert der Rechnungshof.

Die Bildungskarenz ermöglicht Menschen, die bereits einen Job haben, eine Aus- oder Weiterbildung. Die Idee ist, dass sich damit die Arbeitsmarktchancen der Betroffenen verbessern. Das Instrument ist beliebt und wird immer beliebter: Im Jahr 2021 nahmen durchschnittlich 14.000 Personen eine Bildungskarenz in Anspruch. Das waren doppelt so viele wie noch 2010.

Damit stiegen auch die Kosten erheblich. Wer in Bildungskarenz ist, erhält ein Weiterbildungsgeld vom Arbeitsmarktservice (AMS) in Höhe eines fiktiven Arbeitslosengeldes. Die Ausgaben betrugen im Jahr 2021 fast 300 Millionen Euro. Im Vergleich zu 2010 haben sich die Ausgaben verdreifacht.

Der Rechnungshof hat die Bildungskarenz überprüft und dabei regelrecht zerpflückt: Es gebe „einigen Reformbedarf“. Denn die zeitlichen und inhaltlichen Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung seien so gering, dass die Bildungskarenz „auch für wenig aufwändige, arbeitsmarktpolitisch wenig relevante Kursangebote“ und „für mit öffentlichen Mitteln finanzierte Auszeiten aus dem Arbeitsprozess“ genutzt werden konnte.

Gut Ausgebildete nützen die Bildungskarenz

Experten hatten bereits in der Vergangenheit kritisiert, dass die Bildungskarenz nur bedingt ihr Ziel erfüllt. Gewünscht war eine stärkere Inanspruchenahme durch niedrig qualifizierte und ältere Personen, die von Haus aus schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Tatsächlich wurde die Bildungskarenz stark von Menschen genützt, die ohnehin schon gut ausgebildet sind.

So sieht das auch der Rechnungshof. „Insgesamt wurde das Instrument vergleichsweise stärker von Personen mit bereits hohem Bildungsniveau genützt“, heißt es in dem Bericht. Der Rechnungshof überprüfte die Bildungskarenz im Zeitraum 2019 bis Mitte 2022. Die Prüfer orten einen „Handlungsbedarf in Richtung der Forcierung des arbeitsmarktpolitischen Nutzens“ der Bildungskarenz.

Kritisiert werden die geringen Anforderungen an die Ausbildung: Die gesetzliche Anforderung an das Stundenausmaß sei bei einer Halbtags-Arbeitsbelastung gelegen, „wobei der Großteil der Zeit im Selbststudium erbracht werden konnte und kein Nachweis über den Wissenserwerb erforderlich war“, so die Prüfer. Auch wurde der Bezug des Weiterbildungsgeldes auch dann nicht unterbrochen, wenn kurs- und vorlesungsfreie Zeiten - wie im Sommer üblich - mehrere Monate dauerten. Bei einem Studium seien Erfolgsnachweise gefordert worden. Bei Kursen hingegen sei „kein Nachweis über den Wissenserwerb zu erbringen.“

Das ist umso relevanter, als auf das Weiterbildungsgeld ein Rechtsanspruch bestand. Wegen der geringen gesetzlichen Anforderungen hätten sich das Arbeitsministerium und das AMS gezwungen gesehen, „auch wenig aufwändige und nicht an einer Weiterentwicklung arbeitsmarktrelevanter Kompetenzen orientierte Kurse als ausreichende Voraussetzung für den Bezug von Weiterbildungsgeld zu akzeptieren.“

Bildungskarenz als Verlängerung der Babypause

Im Jahr 2021 waren drei Viertel der Bezieher von Weiterbildungsgeld Frauen. 2010 war das Geschlechterverhältnis noch ausgeglichen. Der RH sieht Anhaltspunkte, dass der Nutzen der Bildungskarenz für berufliches Fortkommen und Einkommen für Frauen geringer war als für Männer. Den Grund liefern die Prüfer gleich mit: Die Bildungskarenz wurde zunehmend als „Verlängerung der Babypause“ genützt. Die Inanspruchnahme von Bildungskarenz im Anschluss an die Elternkarenz hat sich binnen nur vier Jahren verzehnfacht. 2021 schlossen bereits mehr als die Hälfte

der Frauen, die eine Bildungskarenz begannen, diese unmittelbar an die Elternkarenz an. Es traten sogar verstärkt Kursanbieter auf, die das unter dem Motto „Baby-Pause-Verlängern“ zu ihrem Geschäftsmodell machten (Die „Presse“ berichtete).

Das Weiterbildungsgeld war 1998 eingeführt worden, richtig populär wurde die Bildungskarenz mit der Wirtschaftskrise 2009. Der Zuschuss wurde auf die Höhe des Arbeitslosengelds angehoben, teilweise sogar die Kosten für die Ausbildung übernommen. Die Folge war ein Boom der Bildungskarenz, der bis heute anhält.