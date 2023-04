Die liebliche Bestie Mensch

Friede ist nur zeitweise menschenmöglich – das Umkippen der Idylle entspricht unseren Erfahrungen. Warum Menschen gemütlich und grausam zugleich sein können, und was ein Tafelbild von Pieter Bruegel darüber verrät.

Wie jeder Mensch heutzutage habe ich viele Bilder – so viele vielfältige Bilder gesehen, dass ich nun auch selbst die bis zum Klischee abgefragte Frage stelle: Was heißt denn das, ein Bild ansehen? Oder ein Gemälde ansehen? Mit einem Bild muss irgendetwas sein, bitte sehr, denn es würde ja sonst die Zeitung, mit der man Geld und so etwas Unappetitliches gewinnt wie Einfluss, nicht „BILD“-Zeitung heißen. Was also macht, was macht – wie die Phrase lautet – das Bild mit mir?

Ein Bild, das man ansieht, ist zunächst einmal draußen – außer mir, außer mir selbst. Aber ein Bild von außen wirklich ansehen heißt, es in ein inneres Bild zu verwandeln, es ist eine Verinnerlichung des Bildes, eine Aneignung. Es gibt auch innere Bilder, die ohne eine Unterstützung irgendeines Außen existieren. Das ist die Fantasie, die den Menschen trügt oder, im Gegenteil, aufklärt. Die Aufklärung kann sekundär sein – die Traumbilder, mit denen die Fantasie einen Menschen im Schlaf beherrscht, klären sich oft nicht von selbst auf. Man nehme einen Aufklärer, bezahle im Vorhinein und lege sich bei ihm auf die Couch.

Jeder Satz hat eine andere Seite, von der aus gesehen die erste Seite falsch ist. Aber mir scheint, Bilder können besser gegen die Ambivalenz immun sein. Ja, auch den inneren Bildern kann Äußerliches anhaften: die Tagesreste, die der Traum zu fantastischen Bildern verwandeln kann. Aber andererseits hätte man, was man träumt, einfacher auch wach sehen können, „realistischer“. Wenn es Traumtänzer gibt, warum sollte es nicht auch Traumkünstler geben, und unter ihnen Realisten?

Das Problem dabei ist aber, dass so eine Verinnerlichung des Bildes nicht von einem selbst stammt. Das ist nicht das eigene Innere, das so ein Bild produziert hat, sondern es sind der Blick und die Machart eines anderen. Das gilt für alle mimetische Kunst. Also mimetisch, Mimesis – heißt Nachahmung, ein Wort für alles, das abbildet, was tatsächlich hätte sein können im Fluss der Vergänglichkeit, Momente des tatsächlichen Daseins.