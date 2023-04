Remote Work zahlt nicht in die Loyalität der Mitarbeiter ein

Im Schnitt wollen Beschäftigte an drei Tagen von zu Hause aus arbeiten.

Unternehmen übertrumpfen sich gegenseitig beim Versuch, ihre Attraktivität zu steigern. Sie bieten bessere Aufstiegsmöglichkeiten, höhere Löhne, mehr Mitsprache. Worauf kommt es an?

Trends auf dem Arbeitsmarkt verbreiten sich wie Lauffeuer. Zuletzt etablierte sich der Begriff „Great Attrition“. Damit gemeint ist die Vielzahl an Talenten, die ihren aktuellen Job überdenken und verlassen. Um herauszufinden, woran das liegt, und zu verstehen, wie sich der Arbeitsmarkt insgesamt entwickelt, hat das Institut für Unternehmensführung an der WU unter 450 Personen aus dem Controlling-Bereich und 400 Studierenden nachgefragt. An der Umfrage beteiligt waren auch das Controller-Institut und die HR- und Personalberatung Schulmeister Consulting.

Zwei Ergebnisse sind besonders hervorzuheben, sagen die Initiatoren: