Frauen und ihre Musik

Programm. Komponistinnen stehen im Fokus des Internationalen Brucknerfests Linz, das heuer von 4. September bis 11. Oktober stattfindet.

Musik ist weiblich, sowohl auf Seite der Interpretinnen, als auch auf jener der Komponistinnen: Dies auf vielseitige Art zu beweisen, hat man sich für das heurige Internationale Brucknerfest Linz zum Ziel gemacht. „Aufbruch. Das ewig Weibliche zieht uns hinan“ ist der Titel des Festivals, das von 4. September bis 11. Oktober stattfindet. Es bringt zahlreiche Konzerte zum Thema ins Brucknerhaus Linz, den Mariendom, den Alten Dom, die Stiftsbasilika St. Florian und an weitere Orte. Überkommene Denkmuster, nach denen Musik über Jahrhunderte in Männerhand lag, sollen hinterfragt und aufgebrochen werden.

Frauen im Programm

So wird beispielsweise das Originalklangorchester Le Cercle de l’Harmonie den Beweis antreten, dass weder Sinfonik noch Solokonzert spezifisch „männlich“ waren, auch wenn man im 19. Jahrhundert, das für diese beiden Gattungen prägend war, jede Frau als anmaßend kritisierte, die sich in diese Domänen vorwagte. Das Konzert widmet sich Vorkämpferinnen wie Louise Farrenc, Emilie Mayer und Marie ­Jaëll. Von Letzterer wird die „Romance für Violine und Orchester“ gespielt, die 1881 entstand. Mayers „Sinfonie Nummer 7 in f-moll“ machte sie zu einer der wenigen, die sich trotz allen Argwohns nicht von ihrem Weg abbringen ließen und ihrem kompositorischen Können auch auf diesem hoch anspruchsvollen Terrain vertrauten. Warum Camille Saint-Saëns’ „Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 in D-Dur“ in diesem Konzert von Le Cercle de l’Harmonie unter der Leitung von Jérémie Rhorer ebenfalls zu hören sein wird, erklärt sich dadurch, dass er dieses für Marie Jaëll komponierte und ihr auch widmete. Denn generell sind Frauen im Programm des heurigen Brucknerfests nicht nur als Komponistinnen, sondern auch als Inspirationsquelle und als frühe Interpretinnen und Widmungsträgerinnen im Fokus (3. Oktober).

Auf den Spuren von vier Komponistinnen spaziert man durch Linz. (c) Mathilde Kralik von Meyrswalden: H. C. Kosel, Wien/Österreichische Nationalbibliothek, Wien; Hedda Wagner: Archiv der Stadt Linz; Frida Kern: Österreichische Nationalbibliothek, Wien; Helga Schiff-Riemann: Archiv der Stadt Linz; Bearbeitung: T. Frühling

Clara Schumann darf als wichtiges Beispiel für all das gelten. Nicht nur, dass sie selbst sich als Komponistin durchzusetzen wusste, auch war ihr virtuoses Spiel vielfach Ausgangspunkt für Schöpfungen ihres Mannes Robert. Und doch sind sogar von ihr Selbstzweifel überliefert: „Ein Frauenzimmer muss nicht komponieren wollen“, notierte sie 1839 in ihrem Tagebuch. Dass sie dennoch bemerkenswerte Musik schuf, dem widmet sich der US-amerikanische Pianist Kit Armstrong in seinem Konzert. Dabei kommen unter anderen Clara Schumanns „Ballade, Mazurka und Polonaise“ aus den „Soirées musicales“ ebenso zur Aufführung wie ihr „Scherzo pour le pianoforte“, ihre „Romanze a-moll“ und ihre „Sonate g-moll“. Armstrong stellt diese mit Franz Liszts „La Campanella gis-moll“ aus den „Grandes études de Paganini“, Johannes Brahms „Romanze F-Dur“ und Robert Schumanns „Thema mit Variationen (Geistervariationen)“ gegenüber (5. Oktober).

Clara Schumann war auch Inspirationsquelle für die Programmierung von Vladimir Jurowskis Konzert. Denn der Dirigent, der seit 2021/2022 Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München ist, hat sich Robert Schumanns „Klavierkonzert in a-moll“ vorgenommen, bei dessen Uraufführung am 4. Dezember 1845 Clara als berühmteste Pianistin ihrer Zeit am Instrument brillierte. Jurowski kombiniert das Werk mit dem Vorspiel zu Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“ und Gustav Mahlers „Sinfonie Nummer 4 G-Dur“, in dessen Schlusssatz die „himmlischen Freuden“ von einer Sopranistin in Töne gefasst werden. Als Solisten in diesem Konzert agieren Sopranistin Elsa Dreisig und Yefim Bronfman am Klavier, Jurowski steht dem Bayerischen Staatsorchester vor (22. September).

Gleich drei bedeutenden Komponistinnen widmet sich der Dirigent Eugene Tzigane in seinem Konzert mit den Prager Symphonikern und dem französischen Pianisten Lucas Debargue. Dabei werden ganz unterschiedliche Herangehensweisen an nationale musikalische Traditionen offensichtlich. Die tschechische Komponistin Vítězslava Kaprálová, eine Schülerin ihres berühmten Landsmannes Bohuslav Martinů, verflocht in ihrer „Suita Rustica“ Volkslieder und -tänze ihrer Heimat mit einer modernen, stark von Igor Strawinskys Neoklassizismus beeinflussten Tonsprache. Dem gegenüber steht, wie polnische Volkslieder und ein traditioneller Oberek-Tanz im Werk der Polin Grażyna Bacewicz Niederschlag fanden. Und Amy Beach beschäftigte sich mit volkstümlichen englischen, irischen und schottischen Melodien, wofür sie auch durch Antonín Dvořáks zeitgleiche Auseinandersetzung mit amerikanischer Musik inspiriert wurde. Ihre Sinfonie „Gaelic“, die daraus entstand, war die erste von einer US-amerikanischen Frau komponierte und veröffentlichte Sinfonie überhaupt (6. Oktober).

Ausgezeichnetes Sakralwerk

Lilli Boulanger ihrerseits war die erste Frau, die den bedeutenden Prix de Rome gewann. Ihr monumentales Sakralwerk „Psalm 130 ‚Du fond de l’abîme‘“ wird beim feierlichen Abschlusskonzert des Brucknerfests Linz in der Stiftsbasilika St. Florian zur Aufführung kommen. Kombiniert wird das Werk mit Ethel Smyths Messe in D-Dur, deren Uraufführung in der Londoner Royal Albert Hall auf Veranlassung von niemand Geringerem als der britischen Königin Victoria 1893 stattfand. Der große Erfolg, den Symth dabei hatte, machte Kritiker ratlos aufgrund der Tatsache, dass er der gängigen Annahme, eine Frau sei zu so etwas nicht fähig, widersprach: „Dieses Werk stellt die Komponistin mit Leichtigkeit an die Spitze all derer, die ihrem Geschlecht angehören“, hieß es. Und man wusste sich wohl nicht anders zu helfen als mit: „Was an der Messe besonders auffällt, ist das völlige Fehlen der Elemente, die man gemeinhin mit femininer Musik in Verbindung bringt; sie ist durchweg männlich.“ Beim Schlusskonzert des Brucknerfests treten unter anderen der Tenor Martin Mitterrutzner und die Sopranistin Christina Landshamer auf, Dirigentin Han-Na Chang leitet das Bruckner Orchester Linz (11. Oktober).

Jérémie Rohrer wird das Le Cercle de l’Harmonie anleiten. Caroline Doutre

Sakrale Töne werden auch beim Konzert des belgischen Vokalensembles Vox Luminis unter der Leitung seines Gründers Lionel Meunier vorherrschen, das im Mariendom auftritt und Claudio Monteverdis „Marienvesper“ zum Besten gibt. Hier steht also einmal mehr eine Frau – und nun eine ganz besondere – als Inspirationsquelle im Zentrum der Programmierung. Die 1610 gedruckte „Vespro della Beata Vergine“ widmete Monteverdi übrigens keinem Geringeren als dem Papst Paul V. Als Solisten sind Perrine Devillers, Zsuzsi Tóth, Raffaele Giordani, Jacob Lawrence und João Moreira avisiert (28. September).

Diese Konzerte und einige weitere mehr geben beim Internationalen Brucknerfests Linz somit heuer die Möglichkeit, Frauen vor allem als über Jahrhunderte zu wenig beachtete Komponistinnen, aber auch als Musen und wichtige Interpretinnen kennenzulernen.