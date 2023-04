15 Kilometer langer Stau auf A5 nach Unfall in Tschechien

Bei dem Unfall nahe der österreichischen Grenze waren mehrere Fahrzeuge involviert. Der ÖAMTC empfiehlt, über Laa an der Thaya auszuweichen.

Ein Verkehrsunfall in Tschechien nahe der Grenze zu Österreich hat am Freitag einen kilometerlangen Stau auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) zur Folge gehabt. Der Übergang Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) sei gesperrt, teilte ein Sprecher des ÖAMTC mit. Er empfahl ein Ausweichen über Laa an der Thaya.

In den Unfall auf tschechischem Staatsgebiet sollen mehrere Fahrzeuge verwickelt sein. Der Stau auf der A5 erreichte dem Sprecher zufolge bis zum späten Freitagvormittag 15 Kilometer Länge. Die A5-Auffahrt Großkrut sei in Richtung Norden gesperrt worden.

(APA)