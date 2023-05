PwC-Partnerin Prieller: „Es wird überflüssige Jobs geben“

Nicole Prieller leitet die Abteilung Workforce Transformation bei PwC Österreich. Ihr Büro im DC Tower mit 220 Metern Höhe lädt ein, über Wien zu blicken. Doch stattdessen wagt sie es, einen Blick in die Zukunft der Arbeit zu werfen.

An bewölkten Tagen hat man den Eindruck, in den Wolken zu schweben, beschreibt Isabel Bader den Ausblick aus dem 41. Stockwerk des DC Towers. Sie ist in der PR-Abteilung von PwC tätig und führt zum Konferenzraum. Dort wartet die Abteilungsleiterin für Workforce Transformation und PwC-Partnerin Nicole Prieller. Sie steht Veränderung offen gegenüber und sammelte Berufserfahrung in den Bereichen Sales, Vertrieb, Einkauf bis hin zum Projektmanagement. „Ich bin bereits mit 17 Jahren in die Berufswelt eingestiegen und wollte vieles ausprobieren“, begründet sie. Das habe dazu beigetragen, mit Change gut umzugehen – ohne aus den Wolken zu fallen.

Ob man eine flexible Haltung lernen kann? „Ja“, ist sie überzeugt, sowie auch, resilient zu sein. Doch sie habe bereits als Kind gewusst, „dass es nichts gibt, was ich nicht schaffen kann“. Früh übt sich bekanntlich, wer Meisterin werden will. Um besser darin zu werden, wandlungsfähig zu sein, begebe sie sich bewusst und gern in Situationen, die sie noch nicht kennt, beschreibt die Niederösterreicherin.