Auf den Spuren von Frauen

Mit Gefühl. Wie weiblich auch Cembalo- und Cellomusik ist, zeigen Mahan Esfahani und Julia Hagen in Konzerten, die als Geheimtipps gelten können. Nikola Hillebrand stellt zudem die Gefühlswelt junger Frauen in den Fokus eines Liederabends.

Gewagt erscheint die Behauptung, Cembalomusik als weiblich zu bezeichnen. Doch Mahan Esfahani, Virtuose auf diesem Instrument, hat sich für sein Konzert mit dem Münchener Kammerorchester genauer damit beschäftigt, wie in der Blütezeit des Cembalos Komponistinnen und Interpretinnen sehr wohl eine große Rolle spielten – auch wenn gemeinhin die Musizierpraxis des Barocks und der Frühklassik männlich dominiert war.

Werke für Frauen

So steht ein Werk von Élisabeth Jacquet de La Guerre auf dem Programm. Und auch, wie die portugiesische Infantin und Cembalistin Maria Barbara de Braganca Domenico Scarlatti zu Kompositionen anregte, findet Eingang in die Programmierung. Dem gegenüber stellt Esfahani zwei Werke aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in der das Cembalo eine Renaissance erlebte, die vor allem von Cembalistinnen ausgelöst wurde. So schrieb Manuel de Falla sein Konzert für die berühmte Cembalistin Wanda Landowska und Bohuslav Martinů wurde für seine Schülerin Marcelle de Lacour in seinem „Konzert G-Dur für Cembalo und kleines Orchester“ schöpferisch aktiv. In diesem Konzert spielt Mahan Esfahani am Cembalo gemeinsam mit dem Münchener Kammerorchester unter der Leitung von Yuki Kasai (21. September).

Dass gerade das kraftvolle, sonore Violoncello lange als unweiblich galt und es bis weit in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts als gewagter Akt angesehen wurde, wenn sich eine Frau dieses Instrument vornahm – das machen Cellistin Julia Hagen und Pianist Alexander Ullmann gerade zum Thema ihres Konzertabends beim Brucknerfest. Nicht von ungefähr mokierte sich Musikkritiker Otto Gumprecht noch 1876 über die „vereinzelten Orgel- oder Cellospielerinnen und was der befremdlichen Gestalten mehr sind“. Hagen und Ullmann aber präsentieren, dass sich so manche Komponistin nicht beirren ließ und beispielsweise Emilie Mayer bereits 1873 ihre „Sonate d-moll für Violoncello und Klavier“ herausbrachte. Auch Werke von Sofia Gubiadulina, Mel Bonis, Cécile Chaminade und Nadia Boulanger werden bei diesem Konzert zu hören sein (14. September).

Um die Gefühlswelt von Frauen dreht sich der Liederabend der deutschen Sopranistin Nikola Hillebrand, die vor ihrem Auftritt in Linz auch bei den Salzburger Festspielen und in Grafenegg in wichtigen Konzerten zu hören ist. Für ihr Konzert beim Brucknerfest hat sie sich Frauenlieder von Franz Schubert, Johannes Brahms und Richard Strauss ausgewählt, die sie gemeinsam mit Helmut Deutsch am Klavier, einem der renommiertesten Liedbegleiter unserer Zeit, präsentiert. Dabei stehen Gefühle von jungen Frauen im Zentrum der Lieder, ob es nun die erste Verliebtheit, die erste Enttäuschung oder große Sehnsucht ist. Hillebrand und Deutsch haben sich dabei zum Ziel gemacht, Altbekanntes ebenso zu präsentieren wie weniger Geläufiges (15. September).