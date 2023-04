Wirtschaftsstrafsachen: Anwälte gründen neue Vereinigung

Sie verstehen sich selbst als die „Upcoming Generation“ der auf Wirtschaftsstrafsachen spezialisierten Anwältinnen und Anwälte - nun hat diese Gruppe eine neue Berufs-Vereinigung gegründet, die Austrian White Collar Crime Association (AWCCA).

Im Organisieren sind Anwälte in der Regel durchaus talentiert, so gibt es sowohl Anwaltsklubs als auch Anwaltsvereinigungen. Im Bereich Strafrecht machte zuletzt etwa die Strafverteidiger-Vereinigung von sich reden, die vor ein paar Tagen im Justizpalast ihre Jahrestagung abhielt. Nun kommt eine neue Gruppierung dazu: die Austrian White Collar Crime Association (AWCCA).

Gründungsmitglieder sind die Juristen Oliver Loksa, Pilar Mayer-Koukol, Claudia Brewi, Samuel Benedik und Georg Kudrna. In einem Statement heißt es: „Wir hoffen mit der Gründung der AWCCA und den geplanten Aktivitäten einen wichtigen Schritt gesetzt zu haben, um das Interesse am Rechtsgebiet Wirtschaftsstrafrecht weiter zu fördern und es auch rechtspolitisch weiterzuentwickeln, insbesondere auch mittels einer Vernetzung national und international in diesem Rechtsgebiet tätiger bzw. daran interessierter Personen."

Als erster Präsident fungiert Oliver Loksa aus der Kanzlei Hausmaninger Kletter. Seine Stellvertreterin ist Pilar Mayer-Koukol (Paulitsch Law). Das Präsidium wird für drei Jahre gewählt.

„Die Gründung der AWCCA entstand aus unserem Wunsch nach einer eigens auf das Wirtschaftsstrafrecht zugeschnittenen Plattform zum Austausch neuester, nationaler und internationaler Entwicklungen in diesem Rechtsgebiet“, sagt Loksa zur „Presse“.

Zu tun gibt es jedenfalls genug. Seit dem Publikwerden diverser politischer Affären - Stichworte: Ibiza, Casag, Chats, Inserate - stehen Wirtschaftsstrafrechts-Spezialisten noch höher im Kurs. Und auch der aktuell laufende Betrugsprozess gegen Ex-Familienministerin Sophie Karmasin birgt heikle Rechtsfragen, die Vereinigungen wie die AWCCA wohl intensiv diskutieren.