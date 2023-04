Mehr Fairness bei der Kreditvergabe

Eine Gesetzesnovelle soll ab 1. Mai die Altersdiskriminierung bei Immobilienkrediten abschaffen.

Älteren Menschen soll der Zugang zu Immobilienkrediten mit fairen Konditionen erleichtert werden. („Die Presse“ hat berichtet: Zu alt für einen Kredit). Banken müssen künftig nicht mehr – in erster Linie – die Lebenserwartung berücksichtigen, sondern, ob ausreichend Sicherheiten vorhanden sind. 34 Prozent würden den Kredit für die Sanierung oder den Umbau einer bestehenden Immobilie verwenden, ergab eine Umfrage im Auftrag des Kreditvermittlers Infina. Als Kredithöhe kommen für 40 Prozent der Befragten bis 75.000 Euro infrage, für 39 Prozent bis 150.000 Euro. Höhere Kredite kommen für die wenigsten infrage. Derzeit ist das Interesse von Pensionisten, einen Kredit aufzunehmen, um damit eine Immobilie zu kaufen, nicht so groß, gemäß der Befragung erwägen das 16 Prozent. Infina rechnet mit einem Anstieg der Interessenten, sobald das neue Gesetz in Kraft ist. (red)