Zwischen Work-Life-Balance und Burn-out

Arbeitsmoral. Sie schrauben Stunden zurück, wollen aus der Ferne arbeiten, identifizieren sich nicht mehr ausschließlich mit ihrem Job. Wollen die Jungen wirklich nicht mehr arbeiten?

Wenn die Familie Hackl-Schuh im Waldviertel beim Mittagessen zusammenkommt und das Gespräch auf die Arbeit kommt, kann es ganz schön hitzig werden. Die Jungen mit ihren Vorstellungen von Arbeit, ihren Anforderungen und Ansprüchen, mit ihrem neuen Verständnis von Arbeitsmoral. Das können die Älteren einfach nicht verstehen, empfinden es als inadäquat, ja, als undankbar. Da prallen nicht nur Generationen aufeinander, sondern Welten, erzählt die 29-jährige Daniela Schuh. Ihr Stiefvater, Josef Hackl, mit am Tisch und mittlerweile in Pension, hat 40Jahre lang im gleichen Unternehmen gearbeitet, hat sich, so die Tochter, wenig „gegönnt“, immer nur gespart, war nie im Urlaub und hat, so klingt es zumindest aus ihrem Mund, „nicht gearbeitet, um zu leben, sondern gelebt, um zu arbeiten“.

Ja, die Arbeit habe immer eine wichtige Rolle in seinem Leben eingenommen, betont auch er gegenüber der „Presse“: „Ich hab ein gutes Standing in der Firma gehabt. Ich weiß nicht, ob das bei der jungen Generation noch so vorhanden ist, wie es zu meiner Zeit war.“ Er bezieht sich dabei nicht nur auf die Meinung seiner Kinder, sondern hat die letzten 22 Jahre in der Firma die Lehrwerkstätte geleitet und „viel Zeit mit der Jugend verbracht“. Damals jedenfalls hätte etwas Gravierendes passieren müssen, dass man die Firma verlasse. Heute aber „geht es doch auch darum, dass es einem selbst gut geht“, so Daniela. Warum sich kaputtarbeiten? Warum unglücklich in einem Beruf sein? Warum nicht mehrere Dinge und Neues ausprobieren? „Er sagt halt, es muss nicht alles im Leben Spaß machen, vor allem nicht die Arbeit. Aber ich will mich dort nicht Tag für Tag hinschleppen müssen.“

Werte prallen aufeinander

Dass in der aktuellen Debatte um die Arbeit der Zukunft mehrere Werte kollidieren, bekommt auch Micha Kriebernegg aus der Steiermark mit. Der 31-Jährige gehört zur jungen Generation, darf aber zwischen deren rebellischen Forderungen und ihrer Sehnsucht nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance auf der einen und den arbeitseifrigen Babyboomern auf der anderen Seite nicht den Fokus auf seinen eigenen Berufsweg verlieren. Er arbeitet als Rechtsanwaltsanwärter in einer Kanzlei in Graz, die Arbeit nimmt in seinem Leben viel Raum ein, hat sie immer getan. Schon die Jahre im Jusstudium waren intensiv: Neben der Pflichtarbeit habe er sich in der ÖH und damit freiwillig gesellschaftspolitisch engagiert, ein Zweitstudium der Philosophie begonnen, viele Opfer gebracht, was die freie und private Zeit betrifft. Das Arbeitsethos, die Moral und den positiven Bezug zur Arbeit – und damit einhergehend die Bereitschaft, sich intensiv zu beschäftigen, über Befindlichkeiten hinwegzusehen und über Grenzen zu gehen, wenn man sich etablieren möchte, habe er von seinen Eltern vorgelebt bekommen. Er scheut keine neuen Herausforderungen, bildet sich weiter, besucht Seminare, hält Vorträge. „Ich war von Anfang an darauf bedacht, meine eigene Handschrift, eine eigene anwaltliche Persönlichkeit zu entwickeln.“ Durch sein großes Interesse am Beruf sei es ihm nicht schwergefallen, Energie und Lebenszeit zu investieren. „Aber natürlich“, räumt er ein, „kann man sich der allgemeinen Dynamik und der Überlegung zu einer besseren Work-Life-Balance und zu weniger Arbeitszeit, zu mehr Urlaub, flexibleren Arbeitszeiten, nicht ganz entziehen.“

Aber ist die junge Generation wirklich faul? Keinesfalls, meint Arbeitsexpertin und Buchautorin Lena Marie Glaser. „Die Jugend ist nicht generell faul. Sie will auch nicht nicht arbeiten. Sie will unter anderen Bedingungen arbeiten.“ Das fordere sie bereits beim Bewerbungsgespräch von Arbeitgebern und Führungskräften ein. „Und die sind damit maßlos überfordert.“

Dass junge Menschen ihre Vorstellungen selbstbewusster kommunizieren, beobachtet auch Arbeitspsychologe Christian Korunka. Allerdings meint er: „Es gibt eine Überschätzung der Generationseffekte.“ Vielmehr sei es so, dass junge Arbeitnehmer angesichts des Fachkräftemangels eine günstige Situation auf dem Arbeitsmarkt vorfinden. Zudem nehme die Bindung an den Arbeitgeber ab. Heute werde das Bild vermittelt, möglichst viele Jobs im Lauf des Lebens seien erstrebenswert.

Glaser sieht einen weiteren Grund für den Mut der Jungen in der finanziellen Unsicherheit: „Sie bemerken, dass sie Schwierigkeiten dabei haben, mit ihrem Gehalt Dinge aufzubauen. Sie hinterfragen, wie viel sie bereit sind zu geben.“ Das heiße nicht, dass man grundsätzlich nicht bereit sei zu arbeiten, doch die Jugend wolle auch einen Sinn im Job sehen und Freude daran haben. Und nicht nur die Jungen: „In der Pandemie hat man ein generelles Umdenken bemerkt. Unabhängig vom Alter. In allen Branchen wurde viel bewusster darüber nachgedacht: Wie will ich eigentlich arbeiten?“

Neue, kreative Modelle

In seinem Umfeld beobachtet auch Kriebernegg ein verstärktes Bedürfnis nach Arbeitsreduktion, nach kreativeren Modellen. Sei es die Bildungskarenz oder eine Auszeit von einem Jahr für Reisen, sei es eine Stundenreduktion auf vier Tage oder 25 Stunden, sei es das Ausüben mehrerer Teilzeitjobs. „Ich glaube schon“, resümiert er, „dass es einen Wandel in Bezug auf die Arbeit gibt.“

Das hat auch Pedram Parsaian aus Wien erkannt. Er hat sich in der Werbebranche selbstständig gemacht, weil er sich nach der Freiheit sehnte, „selbstständig zu entscheiden, wann und wie und wo ich arbeite“. Er wollte sich nicht mehr für Pausen, seinen Urlaub, für Krankheit rechtfertigen – und selbst darüber entscheiden, wie er seinen Job ausübe. Und von wo aus. Das ermöglicht er heute auch seinen Mitarbeitern und bietet „Workation“ an, also die Möglichkeit, aus dem Urlaub zu arbeiten. „Es ist kein Urlaub. Es ist Arbeit. Aber man bestimmt selbst über Tempo und Zeit und wählt sein ideales Arbeitsumfeld.“ Diese Möglichkeit werde gut angenommen und funktioniere sehr gut, so Parsaian, „weil sich die jungen Menschen nicht mehr sagen lassen wollen, wie sie etwas zu tun haben. Sie wollen selbstbestimmt arbeiten.“ Natürlich gehe es dann darum, Kontrolle abzugeben und Vertrauen in die Mitarbeiter zu haben. „Aber als Chef muss man auch ganz offen sagen, wenn man Menschen diese Freiheiten lässt, sind sie meistens bereit, mehr von sich zu geben. Sie entfalten sich, haben Freude in der Arbeit und sind dadurch auch viel besser.“

Die Freude an der Arbeit ist auch Daniela Schuh wichtig. Und die hat sie, sie liebt nach eigenen Angaben ihren Beruf bei einer Fernsehsendung, gibt alles, will gut sein. Zumindest in der Zeit, in der sie dort ist. „Es ist am Ende doch nur ein Beruf. Ich würde mich nie an einem Wochenende, in meiner Freizeit hinsetzen und recherchieren, never ever. Diese Zeit ist für mich heilig, ich tanke Energie, muss abschalten. Sonst wird man ja krank, wenn man das immer mitnimmt.“ Darum ist ihr die Work-Life-Balance auch so wichtig. „Wenn du immer halb am Burn-out kratzt, dann leidet die Arbeit darunter.“ Nur wer ausbalanciert sei, könne gute Arbeit leisten.

Hält die Jugend nichts mehr aus?

Das kommt nicht bei allen so gut an. Ihrem Stiefvater fällt auf: „Die Jugend reagiert empfindlich auf Druck. Was bei uns gang und gäbe war – eine Arbeit muss bis zu der Zeit fertig sein, und wenn du über Nacht bleibst –, da sagt die Jugend heute: ,Mach das selbst‘ oder ,Wenn dir das nicht recht ist, geh ich in eine andere Firma‘.“ Die Disziplin zu bleiben, auch wenn es stressig wird, die vermisse er.

Dass die Jugend weniger belastbar ist, bestätigt Arbeitspsychologe Korunka nicht. „Die Belastungen haben sich von körperlichen hin zu psychischen verschoben.“ Diese seien früher häufig belächelt worden. Die Gesellschaft sei aber mittlerweile für psychische Erkrankungen sensibilisiert. Zudem gebe es einige positive Gegenbewegungen. „Die Zahl der Arbeitsunfälle hat sich in den letzten 20Jahren beispielsweise halbiert.“ Dennoch bemerkt Arbeitsexpertin Glaser eine Kluft auf dem Arbeitsmarkt. „Es gibt die, die sagen: ,Es soll sich nichts ändern, so haben wir es immer gemacht‘, und jene, die meinen: ,Wir brauchen neue Konzepte, wir müssen uns etwas trauen.‘“ Zum Beispiel die Vier-Tage-Woche. Und generell: Neues auszuprobieren.

Wie es etwa Lucy Seteram aus dem Burgenland gewagt hat. „Ich wollte so viel geben, aber konnte meine Ideen nie wirklich umsetzen“, erklärt sie ihren Schritt in die Selbstständigkeit. Und das, obwohl sie in ihrem alten Beruf Führungspositionen innehatte. Irgendwann habe sie Quiet Quitting betrieben. Ein Phänomen, das auch der Jugend nicht fremd ist. Dabei erfüllt sie nur mehr das Nötigste, distanziert sich innerlich von der Arbeit und identifiziert sich nicht mehr mit ihr. „Ich stecke in alles, was ich mache, so viel Liebe und Leidenschaft hinein. Aber wenn nichts zurückkommt, dann ist das irgendwann frustrierend“, so Seteram. Heute berät sie Frauen in Business- und Finanzfragen. Die Arbeit ist für sie „komplett anders“. Ideen kann sie direkt umsetzen. Und sie ist „so herrlich flexibel“: „Ich arbeite, wenn ich Energie dafür habe.“ Faul, so die Unternehmensgründerin, sei die Jugend nicht. Sie setzen ihre Prioritäten anders, hinterfragen für sich selbst, ob der eingeschlagene Weg für sie Sinn habe. Es gebe schließlich genug Alternativen.

Diese Überlegungen gehen auch nicht an Micha Kriebernegg spurlos vorüber, habe er sich noch so seiner Arbeit verschrieben. Noch habe seine Karriere den größten Stellenwert in seinem Leben und kompensiere viele seiner privaten persönlichen Interessen. „Man kann nur leider nicht davon ausgehen, dass das immer so bleiben wird.“ Denn natürlich stelle man sich immer wieder die Frage, „ob man das genau so möchte; in gewissen Extremsituationen fragt man sich, wie weit man gehen möchte und ob es mir das wert ist, so viel Energie reinzustecken“.

Er lebt auch in einer Generation, die sich Fragen wie diese leisten kann. Im Gespräch mit älteren Menschen stößt diese Einstellung nicht immer auf Empörung, verrät Lena Marie Glaser. Immer wieder höre sie Sätze wie: „Da können wir uns wirklich etwas abschauen. Das hätten wir uns so nie getraut.“

