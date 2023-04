Neues Wissen zur Geometrie des Gehirns

Form und Funktion entwickelten sich parallel.

Die Gehirne von Menschen, Makaken, Büschelaffen, Mäusen, Ratten, Eichhörnchen und Hamstern standen Modell für eine Studie der Med-Uni Wien mit internationalen Partnern. Die Forschenden zeigten darin, dass sich die Form des Gehirns sogenannter Supraprimaten im Laufe der Evolution parallel zu seiner Funktion entwickelt hat. Ihre Erkenntnisse veröffentlichten sie im Journal Nature Communications.

Sie untersuchten dazu 3-D-Oberflächenmodelle der Gehirne von 90 Arten. Durch die computerbasierte Modellierung gemeinsamer Vorfahren und die Formanalyse neuronaler Strukturen gelang eine gemeinsame Darstellung der Hirne. So ließ sich die Vielfältigkeit der Gehirnformen und deren Beziehung zu Funktion, Verhalten und Umwelt analysieren.

Sieben Cluster identifiziert

„Durch die Auswertung der Wachstumsmuster konnten wir sieben Cluster identifizieren, die während der Evolution des Gehirns gemeinsam expandierten und spezifischen Aspekten tierischer wie menschlicher kognitiver Fähigkeiten entsprechen“, erklärt Ernst Schwartz von der Med-Uni Wien. Das Gehirn passt sich demzufolge an seine Umgebung an, indem es erst seine visuellen Bereiche und in Folge auch andere Bereiche mit höheren kognitiven Funktionen wie Sprache und Gedächtnis erweitert.

Hinter der Studie stand die Frage, warum manche Gehirnregionen besser in der Lage sind, sich während einer Krankheit zu reorganisieren, als andere. Durch ein besseres Verständnis der Geometrie des Gehirns hofft man, Einsichten in diese Mechanismen zu gewinnen. Die Erkenntnisse könnten überdies dazu beitragen, gemeinsame und unterschiedliche Eigenschaften zwischen Tieren und Menschen besser zu verstehen.

(APA/gral)