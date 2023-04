Neapel: Eine Stadt im Ausnahmezustand

Sie sorgen für Glücksmomente, die in Neapel weit über den Fußball hinausgehen: Maradonas Erben vor ihrem Meisterstück.

33 Jahre nach Maradona wieder italienischer Meister: Wenn Napoli am Wochenende den Scudetto fixiert, könnte das die Stadt endgültig ins Chaos stürzen. Schon jetzt herrscht Ekstase.

Neapel. Ganz Neapel erstrahlt in Weiß und Blau und fiebert einer gigantischen Fußballparty entgegen. Dass die Società Sportiva Calcio Napoli, kurz S.S.C. Napoli, diese Serie-A-Saison mit dem Titel krönt, daran zweifeln selbst die abergläubischsten Fans am Fuße des Vesuvs nicht mehr. Sollte Napoli heute (15 Uhr, live, Dazn) im Heimspiel gegen Salernitana siegen und Verfolger Lazio Rom am Sonntag bei Inter Mailand nicht gewinnen, stünde man vorzeitig als Meister fest. Zum ersten Mal, seit Fußballlegende Diego Maradona den Klub 1987 und 1990 zur Meisterschaft geführt hat.

An jeder Straßenkreuzung der süditalienischen Metropole werden längst Fanartikel mit Symbolen zur dritten Meisterschaft angeboten. Im Herzen Neapels, dem einst berüchtigten Spanischen Viertel, haben die Anhänger mannsgroße Pappfiguren auf die Straße gestellt. Mit Torjäger Victor Osimhen oder Erfolgstrainer Luciano Spalletti können Tifosi dort Selfies machen. Über den Köpfen wehen Napoli-Fahnen zwischen Kleidungsstücken auf Wäscheleinen, die von Balkonen hängen.