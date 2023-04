Meine erste Geschichte schrieb ich wie im Rausch

Drucken

Hauptbild • Das Persönliche ist politisch, ja, ja. Wir wissen schon. • Olivia Arthur/Magnum Photos/Picturedesk

Mein Schreiben ist mir nicht selbstverständlich. Mein literarisches Wissen ist mir nicht selbstverständlich. Ich habe es mir zusammengeklaubt über die Jahre, wie die Bücher, die in unserem Haushalt gefehlt haben, nach und nach.

Ich stehe auf dem Dach des Österreichischen Pilger-Hospiz, Postkartenblick über Jerusalem, die rot-weiß-rote Fahne flattert zu meiner Linken im Wind. Noch vor dem Frühstück bin ich hinaufgestiegen, das erste Licht einzufangen, die beste Zeit zum Fotografieren, zum Denken. Unter mir setzt sich das Labyrinth der Altstadt wie ein Puzzle zusammen. Dieser Blick von Dächern, von Türmen, den wir gerade in der Fremde besonders zu suchen scheinen. Der Ausblick wird zum scheinbaren Überblick und gibt mir ein beruhigendes Gefühl der Ordnung. Ich denke an die trügerische Allmacht der Erzählerin, die Fiktion einer Chronologie. Dabei passiert doch eigentlich alles immer gleichzeitig, in jedem Augenblick. Kann ich eine zuverlässige Erinnerung festmachen, verorten, wo meine Geschichte beginnt? Im Erinnern falle ich durch die Verzeichnisse, die Landkarte, Zeit, Landschaft. Begegnungen rauschen vorbei, ich halte mich fest an Randnotizen. Lasse los. Falle weiter.

„Unser Leben verläuft in der Bruchstelle zwischen Leben und Erzählung“, schreibt Miljenko Jergović in „Die unerhörte Geschichte meiner Familie“.

Die Geschichte schreibt sich mit jedem Kind, jedem Bruch fort.

Mein Kind sagt: Ich habe ein Band aus Vögeln gesehen.

Mein Kind sagt: Ich habe Wind geschluckt.

Mein Kind sagt: Keiner weiß, dass wir hier sind.

Dubravka Ugresić schreibt in „My American Fictionary“: „Ich beneide den ,westlichen‘ Schriftsteller. Meinen Kollegen, den westlichen Schriftsteller, sehe ich als eleganten Reisenden ohne Gepäck. Mich selbst sehe ich als Reisende mit riesigem Gepäck, als Reisende, die sich verzweifelt von ihrer Last zu befreien versucht, aber sie mit sich schleppt wie das Schicksal selbst.“

Meine Herkunft ist mir nicht selbstverständlich. Mein Schreiben ist mir nicht selbstverständlich. Mein literarisches Wissen ist mir nicht selbstverständlich. Ich habe es mir zusammengeklaubt über die Jahre, wie die Bücher, die in unserem Haushalt gefehlt haben, nach und nach, dabei feiere ich die Lücken, die wunderbaren Leerstellen. Meinem Schreibleben geht ein ganzes, vollkommen unliterarisches Arbeitsleben voraus. Meine erste Geschichte, die ich wie im Rausch in wenigen Nächten schreibe, hat den Titel „Eine kurze Geschichte über eine lange Fahrt“. Damals kenne ich den berühmten Titel von Handke nicht: „Der kurze Brief zum langen Abschied“. Von dem Buch wird mir, als ich es später lese, nur die Szene in Erinnerung bleiben, in der der Protagonist onaniert.

Ich bin Österreicherin, so steht es in meinem Pass. Auch das Österreichischsein ist mir keine Selbstverständlichkeit. Es wurde mir zugesprochen, nachdem meine Eltern als „Gastarbeitende“ dafür gearbeitet hatten, für ein Ankommen und eine Zukunft. Weil sie die nötige Ausdauer hatten und die nötige Geduld. Ich bin ein ungeduldiger Mensch geworden. Es gibt die unerträgliche Gemütlichkeit und Selbstgerechtigkeit eines ,Mia san mia‘. Ich drehe meinen Pass in den Händen. Und wo verorte ich mich? Bin ich eine Österreicherin? Was macht diese Zuschreibung mit mir, mit meinem Schreiben? Fakt oder Fun Fact: Die Würde deines Reisepasses ist unantastbar.

Postmigrantische und migrantische Narrative gehören heute selbstverständlich zur österreichischen Literaturlandschaft, zur deutschsprachigen Gegenwart und Zukunft, sie erweitern und hinterfragen und überschreiben auch die Grenzen dessen, was „deutschsprachig“ oder „österreichisch“ bedeuten kann. Der deutschsprachige Erinnerungsraum unserer Gegenwart hat sich durch das Erzählen aus bisher ungehörten Stimmen oder auch marginalisierten Perspektiven geöffnet. Müssen diese Perspektiven mit Biografie unterfüttert sein, um glaubhaft zu sein? Meine Texte sind nicht autobiografisch, aber aus meiner Wirklichkeit heraus geschrieben, oder: die Dringlichkeit zu schreiben und meine Themen entspringen eindeutig meiner Biografie, meiner sozialen Prägung und Herkunft.

In einer Podiumsdiskussion höre ich eine Kollegin sagen, dass sie ihre Identität als dual bezeichnen würde. Die beiden Kulturen, die mich geprägt haben, sind für mich nur ein Teil des Ganzen. Meine Identität empfinde ich als fluide und über die naheliegende Herkunft hinaus geprägt von Begegnungen, Reisebewegungen, Rückkehr, Abschied und Aufbruch. Das Schreiben ist eine Art Heimat, im Kern werde ich wahrscheinlich zusammengehalten durch das Schreiben, jeden Tag setze ich mich der Welt aus, mit ihr auseinander, nicht zuletzt über das genaue Lesen und Hinterfragen von fremden und meinen eigenen Texten.