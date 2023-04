Umfrage: Mehrheit der Wiener für Kahlenberg-Seilbahn

Von Heiligenstadt über die Donauinsel und dann auf den Kahlenberg - so ist die Seilbahn geplant.

Von Heiligenstadt über die Donauinsel und dann auf den Kahlenberg - so ist die Seilbahn geplant.

Der Projektbetreiber fühlt sich von der selbst beauftragten Befragung bestätigt: Demnach halten 55 Prozent der Wiener das Projekt für eine gute Idee.

Auch wenn sich die Stadt bisher vehement dagegen sträubt, der Projektbetreiber der Kahlenberg-Seilbahn will sich nicht so schnell geschlagen geben: In seinen Plänen bestätigt fühlt sich Hannes Dejaco nun von einer von ihm beauftragten, für Wien repräsentativen Umfrage: Demnach hielten 56 Prozent der Befragten die Seilbahn spontan für eine „sehr“ bis „eher gute“ Idee. Wurden die Befragten näher über das Projekt informiert, stieg dieser Anteil auf 67 Prozent.

In der vom Meinungsforschungsinstitut Triple M durchgeführten Online-Befragung wurden 900 Menschen ab 16 Jahren befragt. Bewohner und Bewohnerinnen aller Bezirke waren vertreten, wobei ein Fokus auf die unmittelbar betroffenen Bezirke Floridsdorf und Döbling gelegt wurde.

Zustimmung unter ÖVP-Wählern am größten

In Döbling - wo die Endstation der Seilbahn am Kahlenberg errichtet werden soll - waren zumindest 55 Prozent für die Idee offen. Ob auch passionierte Nudisten unter den Befragten sind, - die FKK-Gemeinde hatten vor kurzem ihren Unmut gegenüber der über die Donauinsel geplanten Seilbahn öffentlich geäußert - ist nicht bekannt.

Abgefragt wurde allerdings die politische Präferenz der Umfrage-Teilnehmer: Bei Befragten mit Affinität zur ÖVP war die Zustimmung für die Seilbahn mit 79 Prozent am deutlichsten. Auch 73 Prozent der Befragten mit Nähe zur SPÖ sprachen sich für das Projekt aus - obwohl die Seilbahn auf den Kahlenberg bisher an der SPÖ-geführten Stadtregierung scheiterte. 75 Prozent der Neos-Affinen zeigten sich positiv gestimmt, ebenfalls positiv fiel die Zustimmung bei Befragten mit Nähe zu den Grünen (65 Prozent) und der FPÖ (60 Prozent) aus.

