Günter-Wallraff-Preis geht heuer an Alexej Nawalny

(c) REUTERS (YULIA MOROZOVA)

Nawalny auf einem Videoscreen bei einer Gerichtsanhörung am 26. April 2023.

Nawalny auf einem Videoscreen bei einer Gerichtsanhörung am 26. April 2023. (c) REUTERS (YULIA MOROZOVA)

"Nawalny riskiert für Demokratie und Menschenrechte in seinem Land sein eigenes Leben“, begründete die Jury, warum der Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte heuer an den Kreml-Kritiker geht.

Der inhaftierte Kremlkritiker Alexej Nawalny, gegen den in Moskau erneut ein Prozess läuft, erhält den diesjährigen Günter-Wallraff-Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte. "Ich finde: Für seinen selbstlosen Einsatz und Opfergang gebührt Alexej Nawalny der Friedensnobelpreis", sagte Wallraff am Freitag in Köln. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird seit 2015 von der Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) verliehen.

In der Begründung der Jury heißt es unter anderem: "Nawalny riskiert für Demokratie und Menschenrechte in seinem Land sein eigenes Leben." Insbesondere mit seiner publizistischen und investigativen Tätigkeit habe er den Hass von Präsident Wladimir Putin auf sich gezogen.

Wallraff: Putin-Regime versuche Nawalny schleichend zu töten

Wallraff sagte, derzeit versuche das Putin-Regime, Nawalny im Straflager durch Isolationshaft und immer neue Strafen, Schikanen und vermutliche heimtückische bakterielle Vergiftung schleichend zu töten. Zunächst zu neun Jahren Haft verurteilt, solle er nun unter konstruierten Terrorismus-Vorwürfen für weitere 30 Jahre in Gefangenschaft zum Schweigen gebracht werden.

"Öffentlichkeit und weltweite Anteilnahme an seinem Schicksal demaskieren das russische Unrechtsregime von innen und sind Nawalny Bestärkung und womöglich Lebensversicherung zugleich", sagte Wallraff.

Freund Nawalnys wird Preis entgegennehmen

Wie der Deutschlandfunk mitteilte, soll der Preis während des 7. Kölner Forums für Journalismuskritik am 3. Mai verliehen werden. Nawalnys Mitarbeiter und Freund Georgij Alburow werde die Auszeichnung für ihn entgegennehmen.

Zu den früheren Preisträgern gehören Wikileaks-Gründer Julian Assange und der saudische Blogger und Menschenrechtsaktivist Raif Badawi.

(APA/dpa)