Egyd Gstättner nimmt sich kein Blatt vor dem Mund, wenn er die österreichische Literatur verteidigt und ihren Platz in der Weltgeschichte nicht als „regional“ verkommen sehen will. Neben Germanistikintstituten fordert er „Austriazistikinstitute“ an allen heimischen Universitäten.

Schnitt und Ton: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Sprecher: Michael Köttritsch, Julia Pollak

Der Autor: Egyd Gstättner Geboren 1962 in Klagenfurt. Studium der Philosophie, Psychologie, Pädagogik und Germanistik. Autor und Kolumnist. Zuletzt bei Picus erschienen: „Ich bin Kaiser – Österreichische Erzählungen“.

