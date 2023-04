Bezaubernde Perle im Indischen Ozean

Die Bade- und Fischerorte an der Ostküste Sri Lankas bieten tropische Strände mit feinem Sand und grazilen Kokospalmen. (c) Shutterstock

Sri Lanka. Die ehemalige britische Kronkolonie Ceylon ist reich an wunderschönen Sehenswürdigkeiten und besticht mit einer großartigen Tier- und Pflanzenwelt.

Die Gewürzinsel Sri Lanka ist ein quirliges, buntes Landschaftsgemälde. Ein Wimmelbild aus ­Buddhas, Hindutempeln, zartgrünen Teeplantagen, verwunschenen Königsstädten, ursprünglichen Fischerdörfern sowie palmengesäumten Sandstränden. An den Bäumen ranken Pfeffersträucher, anderswo wachsen Gewürznelken, Kardamom und Koriander. Im Yala-Nationalpark ist der Sri-Lanka-Leopard der unbestrittene König des hiesigen Dschungels. Aber auch Elefanten und seltene Tiere wie der Lippenbär sorgen für einzigartige Erlebnisse. Marco Polo bezeichnete Sri Lanka als die „schönste Insel der Welt“ und auch der ursprüngliche Name der Insel „Serendib“, das Wort steht für eine überraschend schöne Entdeckung, beschreibt diesen unglaublich vielfältigen Sehnsuchtsort äußerst treffend.

Der Yala-Nationalpark ist einer der besten Orte der Welt, um Leoparden in freier Wildbahn zu beobachten. (c) Shutterstock

Reiseverlauf

Tag 1: Nachtflug von Wien via Doha nach Colombo.

Tag 2: Nach Ihrer Ankunft fahren Sie gleich in den Yala-Nationalpark. Er ist vor allem für die Sri-Lanka-Leoparden bekannt, die den Nationalpark besiedeln. Aber auch Elefanten, Wasserbüffel, Salzwasserkrokodile, Affen und der Lippenbär leben hier.

Tag 3: Frühmorgens begeben Sie sich im ­Allradjeep auf die Suche nach Wildtieren. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, noch eine weitere Pirschfahrt zu unternehmen oder im Hotel zu entspannen.

Tag 4: Nach dem Frühstück fahren Sie nach Buduruwagala. Buduruwagala ist ein alter buddhistischer Felsentempel aus dem 10. Jahrhundert nach Christus. Nach der Besichtigung fahren Sie weiter ins Hochland Sri Lankas, genauer nach Haputale. Dort genießen Sie einen High Tea im Garten des Melheim Resorts.

Vor 1500 Jahren ließ König Kasyapa auf dem rotbraunen Monolithen die Felsenfestung von Sigiriya errichten. (c) Shutterstock



Tag 5: Der heutige Tag führt Sie nach Ella. In der geschäftigen Kleinstadt besichtigen Sie eine Teeplantage und eine Teefabrik. Anschließend besuchen Sie die „Nine Arches Bridge“ sowie den Mini Adam’s Peak.

Tag 6: Mit dem Zug geht es heute nach Nanuoya und mit dem Bus weiter nach Kandy. Hier befindet sich Sri Lankas höchstes Heiligtum: Im „Zahntempel“ hüten Mönche einen Eckzahn Buddhas.

Tag 7: Heute Vormittag bekommen Sie eine Einführung in die sri-lankische Küche und bereiten ein typisches Curry zu. Am Nachmittag besuchen Sie eine Kandyianische Tanzschule und fahren dann weiter nach Peradeniya. Hier befindet sich der Königliche Botanische Garten, der als einer der schönsten Asiens gilt.

Tag 8: Heute besuchen Sie einen privaten Gewürzgarten in Matale, in dem die typischen Gewürze der Insel wie Nelken, Zimt, Kardamom, Muskatnuss, Muskatblüte und Pfeffer wachsen. Am Nachmittag besuchen Sie die Felsenfestung, die auch zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt.

Tag 9: Heute haben Sie die einzigartige Möglichkeit, eine spirituelle Reise mit einem Mönch zu erleben und Einblicke in sein Leben und seine Geistesgesinnung zu erhalten. Später unternehmen Sie eine Pirschfahrt durch den Minneriya-Natio­nalpark.

Tag 10: Am Vormittag erkunden Sie bei einer Fahrradtour die UNESCO-Welterbe-Stadt ­Polonnaruwa, wo Sie unter anderem den ehemaligen Königspalast besichtigen. Anschließend genießen Sie ein typisches sri-lankisches Essen bei einer Bauernfamilie. Nach der Stärkung fahren Sie weiter an die Ostküste, wo Sie im Strandhotel Amaya Beach Hotel einchecken.

Die Reste des alten singhalesischen Königspalastes in Polonnaruwa faszinieren gemeinsam mit Stupas, Tempeln und herrlichen Parkanlagen. Shutterstock



Tag 11–14: Entspannen Sie ein paar Tage am wunderschönen, langen Sandstrand von Passikudah und genießen Sie die Annehmlichkeiten Ihres Hotels, das direkt am Strand liegt.

Tag 15: Gut erholt brechen Sie nach Negombo auf, wo Sie mit etwas Glück einen wunderschönen Sonnenuntergang am Strand beobachten können. Abendessen im Hotel.

Tag 16: Heute besuchen Sie noch den berühmten Fischmarkt von Negombo und spazieren durch die lebhaften Straßen des Fischerorts. Nach einem herrlichen Meeresfrüchteessen treten Sie die Rückreise nach Wien an.

Tag 17: Ankunft in Wien.

Informationen Reisetermin & Preis p. p. 13.07. – 29.07.2023

DZ ab 3290 Euro

EZ ab 3990 Euro Diese Reise ist auch als Privatreise ab 2 Personen zu einem frei wählbaren Termin buchbar. Gerne arbeiten wir für Sie ein individuelles Angebot aus. Inkludierte Leistungen Flüge mit Qatar Airways ab/bis Wien via Doha nach Colombo

9 Nächte in sehr guten 4*- bzw. 5*-Hotels während der Rundreise inkl. Halbpension

5 Nächte im 5*-Amaya-Beach- Hotel inkl. all-inclusive

3 Mittagessen während der Rund­reise lt. Programm

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritte lt. Reiseverlauf

Örtl., deutschspr. Reiseleitung

Alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus lt. Reiseverlauf

1 DuMont-Reiseführer Sri Lanka pro Zimmer Highlights UNESCO-Weltkulturerbestätten in Polonnaruwa, Kandy & Sigiriya

Königlicher Botanischer Garten von Peradeniya

Teeplantagen im zentralen Hochland

Leopardensafari im Yala-Nationalpark

Felsentempel von Buduruwagala

Begegnung und spirituelle Reise mit einem buddhistischen Mönch

