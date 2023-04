Der brisante Cup-Showdown am Wörthersee

Sturm als Favorit, Polizei für Fan-Aufmarsch gerüstet.

Klagenfurt. Ein österreichisches Cupfinale ohne Salzburger Beteiligung ist eine Seltenheit – und beinah einmalige Chance für den Rest der rot-weiß-roten Fußballwelt. Auf die diesjährigen Finalisten, Sturm Graz und Rapid Wien, wartet am Sonntagabend (20.30 Uhr, live, ORF eins) also das wichtigste Spiel der vergangenen Jahre. Die Kulisse dafür ist ein würdige: Das Wörthersee-Stadion in Klagenfurt mit knapp 30.000 Plätzen ist ausverkauft.

Die jüngste Statistik und Formkurve sieht Sturm im Vorteil. Die Mannschaft von Christian Ilzer hat sich in dieser Saison als Nummer zwei im Land hinter Salzburg etabliert und den Cup-Titelverteidiger bereits im Viertelfinale aus dem Bewerb befördert (denkbar knapp im Elferschießen). Für die Grazer wäre der Cupsieg die Krönung einer ohnehin schon beachtlichen Saison.

Campieren für Tickets

Mit Blick auf die Fans wartet das brisanteste Finale in der elfjährigen Geschichte der Pokal-Endspiele am Wörthersee. Beide Klubs werden mit über 10.000 Anhängern im Stadion vertreten sein, in Graz campierten Fans vor dem Stadion, um noch Restkarten zu ergattern.

Bei der Kärntner Polizei hofft man auf ein friedliches Fußballfest, der Sicherheitsaspekt aber wird großgeschrieben. Mehrere Hundert Polizisten auch aus anderen Bundesländern werden in Klagenfurt zusammengezogen, szenekundige Beamte und das Einsatzkommando Cobra werden im Einsatz sein. Auch ein Verkehrschaos gilt es zu verhindern (bis 16 Uhr gilt rund um den Wörthersee Autofreier Tag).

Die Rapid-Fans treffen sich zum gemeinsamen Fanmarsch zur Arena. 2019, als Rapid in Klagenfurt zuletzt im Cupfinale (0:2 gegen Salzburg) stand, hatten sich allein daran rund 3500 Personen beteiligt. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.04.2023)