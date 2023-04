Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen

Märkte. Wo sich Gärtner im Frühling eindecken können.

Wien. Die mutigeren Gärtner haben ja schon vor längerer Zeit angefangen, spätestens jetzt geht es aber so richtig los mit dem Garteln. Die Pflanzenmärkte schießen derzeit passenderweise aus dem Boden.

In der City Farm Augarten ist das große Gartenfest am Samstag der Auftakt für den Sommerpflanzenmarkt (bis 1. Mai und 4. bis 6. Mai), beim Fest gibt es zudem Gartenführungen mit dem Gemüseexperten Wolfgang Palme, eine Bastelstation und Experimente.

Der Frühlingsverkauf bei Arche Noah in Schiltern (NÖ) läuft noch bis 21. Mai (immer freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen, 10–17 Uhr). Am Biohof Adamah werden am Samstag (29. April) sowie am Freitag und Samstag darauf ebenfalls Bio-Jungpflanzen verkauft (9–18.30 Uhr), zudem gibt es u.a. Gartenworkshops, einen Abenteuerspielplatz und Feldrundfahrten.

Wer sich ein Stück Schönbrunn nach Hause holen will, kann das bei der Sommerblumenabgabe der Bundesgärten bei den Botanischen Sammlungen Schönbrunn tun (bis 21. Mai, Montag bis Freitag, 8–14 Uhr, Schlosspark Schönbrunn, Zugang über Meidlinger Tor). Bis zum 17. Mai laufen außerdem die Blumen- und Pflanzenmärkte der Wiener Gärtner an unterschiedlichen Standorten, Infos unter die-wiener-gaertner.at. (beba)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.04.2023)