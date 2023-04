Ermittlung zu „Luxor“ steckt weiterhin fest

Nach Großrazzia: Zwist um Verfahrenseinstellung.

Graz. Das Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas und auch gegen Gefolgsleute der Muslimbruderschaft steckt weiter fest. Nach der im November 2020 erfolgten Razzia, Deckname: „Operation Luxor“, gab es bereits bei etlichen Verdächtigen Verfahrenseinstellungen. Auch der Politikwissenschafter Farid Hafez konnte eine solche Einstellung verbuchen. Doch nicht in allen Punkten.

Im Jänner durfte Hafez aufatmen. Sein Terrorismus-Verfahren wurde eingestellt. In einem anderen Punkt wird weiter ermittelt: Der Politikwissenschafter soll versucht haben, den Islam-Experten Z. zu einer Abänderung seiner Aussage zu bringen. Z. hatte nämlich Hafez als Muslimbruder bezeichnet.

Dieser gegen Hafez gerichtete Verdacht wurde per Gerichtsbeschluss bestätigt. Allerdings mit der Begründung, Hafez habe Z. wegen dessen Zeugenaussage im Ermittlungsverfahren attackiert. In Wahrheit ging es Hafez aber gar nicht um diese Zeugenaussage. Sondern um ein Interview, welches Z. gegeben hatte. Weil also die gerichtliche Begründung für das Vorliegen einer Verdachtslage verfehlt sei, hat Hafez Beschwerde gegen den Gerichtsbeschluss eingebracht. (m. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.04.2023)