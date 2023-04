Columbo hat eine würdige Nachfolgerin

Streamingtipps. Eine Schnüfflerin, die jede Lüge erkennt. Der erste schwarze Polizist Ostdeutschlands. Ein Agentenpaar ohne Gedächtnis. Und die nun zum letzten Mal verzückende Mrs. Maisel: Das sind die Serienstarts der Woche.

Poker Face

Wer in den USA öffentlich machen will, dass er etwas für Unfug hält, sagt: „I call bullshit.“ Der Kuhmist-Kraftausdruck, der hierin für Unwahrheit steht, rutscht Charlie Cale (Natasha Lyonne, bekannt aus „Orange Is the New Black“) sehr oft über die Lippen. Weil sie die geradezu übernatürliche Fähigkeit hat, Lügen zu erkennen – und ständig mit Lügnern zu tun hat. Was Charlie ärgert, freut uns: Denn so ist in der Serie „Poker Face“ stets für Spannung gesorgt. Diese möchte nebenbei gute alte TV-Krimi-Zeiten neu aufleben lassen, ein Vorbild ist der Spürnasen-Klassiker „Columbo“. Mit diesem teilt „Poker Face“ das Schlurfig-Gemächliche in Erzähltempo und Atmosphäre, die exzentrische Hauptfigur und die dramaturgische Struktur: Wer der Mörder ist, wissen wir hier immer schon von Anfang an.

Originell ist indes die Rahmenhandlung: Weil Charlie es sich mit einem skrupellosen Casino-Mogul verscherzt hat, begibt sie sich auf die Flucht durchden US-Westen. Jede Folge bringt sie an einen neuen Ort – von der Tankstelle bis zum Barbecue-Fest –, wo ihr ein jeweils neuer Fall voll wunderlicher Verdächtiger in den Schoß fällt. Verantwortet hat die humorige, locker gewickelte und subtil politische Serie niemand Geringerer als Rian Johnson („Knives Out“). (and) Sky

The Diplomat

Kate Wyler hat es nicht leicht. Von einem Tag auf den anderen wurde sie als US-Botschafterin nach London geschickt. Und gleich zu Beginn wird ein britisches Militärschiff im Persischen Golf angegriffen. Dutzende tote Soldaten. Steckt der Iran dahinter? Müssen die USA militärisch beispringen? Die politischen Fallstricke und Vernebelungsmanöver sind aber nicht das größte Problem. Sondern Wylers Mann, der ebenso klug wie hemmungslos seine Interessen durchsetzt. Die Beziehungskiste der beiden (sie gespielt von Keri Russell, die bereits in „The Americans“ brillierte, er von Rufus Sewell) ist der wahre Grund, warum man die Serie sehen will. (rovi) Netflix

Sam, ein Sachse Biopic: schwarz in der DDR, 7 Folgen

Afrodeutsch lautet das Wort, das Sam in der dritten Folge für sich entdeckt. „Eine kleine Kokosnuss“, nennt ihn ein Kumpane zuvor scherzhaft: „Außen schwarz, innen weiß.“ Um den inneren und äußeren (Identitäts-)Kampf eines schwarzen deutschen Mannes geht es in „Sam, ein Sachse“, der ersten deutschen Eigenproduktion auf Disney+, kreiert vom gebürtigen Steirer Tyron Ricketts, basierend auf einer wahren Geschichte: Samuel Meffire (Malick Bauer) ist der erste schwarze Polizist der DDR, für ihn eine Bastion gegen Neonazitum. Später wird er selbst straffällig und schließlich Schriftsteller. Eine komplexe Figur, deren Geschichte hier routiniert, aber spannend – und mit einem heutigen Blick – erzählt wird. (kanu) Disney+

The Marvelous

Mrs. Maisel

Comedy-Komödie, finale 5. Staffel

Wir wollen ja nicht zu viel verraten, immerhin soll es Leute geben, die diese überdrehte Serie über eine jüdische Hausfrau in New York, deren Mann sie betrügt, woraufhin sie nicht mehr nüchtern die Bühne eines Stand-up-Comedy-Clubs stürmt und vom Leder zieht, noch nicht gesehen haben. Von der ersten Staffel bis zur fünften und letzten gilt: Die Comedy-Szenen sind die besten, und von ihnen gibt es viele, schließlich macht die fabelhafte Mrs. Maisel Karriere. Mit Höhepunkten und Tiefschlägen: Nicht nur einmal endet ein Auftritt in Handschellen, auch jetzt wieder, in Folge vier. Man merkt der letzten Staffel an, dass das Team rund um Amy Sherman-Palladino in Zugzwang war, was früher schwungvoll war, wirkt jetzt zum Teil hektisch, aber egal: Wir halten die Treue. (best) Amazon

Citadel

Panoramafenster, edle weiße Sitze, eine Bar mit Chrom und gemusterten Glasfenstern: Im vielleicht schönsten Zug der TV-Geschichte gerät ein Agentenpaar des Geheimdiensts Citadel, Mason Kane (Richard Madden) und Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas), unter Beschuss und rettet sich nur knapp. Doch dann wird den beiden das Gedächtnis gelöscht, der Geheimdienst, der für alle Menschen nur das Beste will, aufgelöst. Acht Jahre später, Mason ist braver Familienvater mit Haus am Land, holt die Vergangenheit die Agenten in Gestalt eines Ex-Kollegen (Stanley Tucci) ein. Auf geht es wieder in den Kampf gegen das Verbrechersyndikat Manticore, gegründet von den sechs reichsten Familien der Welt und orchestriert von der britischen Botschafterin in den USA (Lesley Manville).

„Citadel“ ist Action in James-Bond-Manier, mit schönen Drehorten und nicht immer logischen Entwicklungen (wer bitte hebt sein flüssiges Gedächtnis in einer Glas-Viole auf?). Entwickelt wurde es von den Russo-Brüdern („Avengers: Endgame“). Amazon hat die Serie mit üppigem Budget ausgestattet und schon vor ihrer Premiere Staffel zwei bestellt. Diverse Spin-offs sollen folgen. Es wird viel zu sehen sein. (her) Amazon

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.04.2023)