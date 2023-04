In C-Dur oder e-Moll lässt es sich gut dichten

Die Literaturshow „Roboter mit Senf“ gastierte im Rahmen des Gastland-Schwerpunktes in Leipzig.

Es fühlte sich sogar glamourös an, als sich am Donnerstagabend Stiege und Foyer der Schaubühne Lindenfels füllten. Das interdisziplinäre Kulturhaus im hippen Leipziger Stadtteil Lindenau ist dieser Tage die Stadtzentrale des Gastlands Österreich auf der Leipziger Buchmesse. Neben einer Filmschau, einer Bilderbuchkunst-Ausstellung und Themenabenden gastierte dort die Kabarett-Literaturshow „Roboter mit Senf“, ein Kulturexport aus dem Literaturhaus Graz. Die Kulisse: ein Würstelstand, in dem ein Roboter Bier ausschenkt und Frankfurter mit reichlich Senf garniert.

Die Literaturkritiker Daniela Strigl und Klaus Kastberger – er wurde jüngst mit dem Staatspreis für Literaturkritik gekürt –eröffneten mit zwanglosem Bassena-Talk: „Hat der Gastland-Auftritt in Leipzig uns gar eine Überdosis österreichischer Literatur beschert?“ Ewig habe man den Deutschen erklären müssen, was es mit der österreichischen Literatur auf sich habe – und nun sei es plötzlich umgekehrt. Österreichische-Literatur-Erklärer überall. Man werde die heimischen Germanisten, so Klaus Kastberger an Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer gerichtet, wohl in Frühpension schicken müssen.