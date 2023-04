Zum Tag des Lärms: „Früher war es bei uns lauter als heute“

Der Buchautor Kai-Ove Kessler in lauter Aktion, als Schlagzeuger der Hamburger Hardrockband Bad Sister.

Der Historiker und Schlagzeuger Kai-Ove Kessler hat mit „Die Welt ist laut“ eine Geschichte des Lärms geschrieben. Über kaum zu ertragende Stille, Klavierpest, ohrenbetäubende Fiaker – und warum der Urknall kein Knall war.

Die Presse: Sie sind Schlagzeuger in einer Hardrockband. Warum haben ausgerechnet Sie ein Buch über die Geschichte des Lärms geschrieben?

Kai-Ove Kessler: Weil er mich mein Leben lang beschäftigt. Schon als kleines Kind war ich lärmempfindlich. Bei uns in Norddeutschland gab es viele Tiefflieger, und ich habe geweint, wenn sie übers Land geflogen sind. Schlagzeug war das Instrument, das mich am meisten fasziniert hat, obwohl es sehr laut ist. Allerdings habe ich damit mein Gehör geschädigt: Ich hatte einen Hörsturz und leide bis heute auf beiden Ohren an einem Tinnitus. Aber das hat mich nicht davon abgehalten weiterzuspielen. Lärm ist eine subjektive Bewertung. Es gibt auch Rockfans, die klassische Musik als solchen empfinden.

Kann man ihn definieren?

Lärm ist jedes unerwünschte Geräusch, etwas, was uns nervt oder krank macht. Es muss nicht laut sein: fallende Wassertropfen, das Summen einer Mücke, die im Wind quietschende Tür – manchen fällt das gar nicht auf, anderen lässt es keine Ruhe.