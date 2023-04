Entlassen, weil er die Katze eines Ministers erschossen hat

(c) IMAGO/Sirotti (IMAGO/Fotoreporter Sirotti Stefano)

Antonio Tiberi erschoss die Katze des Tourismus-Ministers von San Marino. Der Fall des 21-Jährigen wurde ein Politikum, das nun mit der „einvernehmlichen“ Trennung endete.

Im Sommer 2022 hat er die Katze des Tourismus-Ministers von San Marino erschossen, nun ist der italienische Radprofi Antonio Tiberi von seinem Rennstall Trek-Segafredo entlassen worden. Die Handlungen des Fahrers während seiner Suspendierung hätten nicht den Kriterien der Mannschaft für eine Rückkehr in den Wettkampf entsprochen, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme. Man habe sich einvernehmlich auf eine Trennung mit sofortiger Wirkung geeinigt.

Ende Februar war der 21-Jährige, der als eines der größten Radsport-Talente Italiens gilt, von einem Gericht an seinem Wohnsitz San Marino zu einer Geldstrafe von 4000 Euro verurteilt worden, weil er die Katze des Tourismus-Ministers Federico Amati erschossen hatte. Sein Rennstall sperrte ihn umgehend für mindestens 20 Tage ohne Bezahlung.

Tiberis Gehalt sollte an eine Tier-Wohltätigkeitsorganisation gespendet werden. Eine Verlängerung der Sperre hatte das Team ausdrücklich nicht ausgeschlossen.