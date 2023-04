Wer noch nach einem Programm für das verlängerte Wochenende sucht, kann bei der Niederösterreichischen Kunst- und Antiquitätenmesse vorbeischauen.

Was tun am verlängerten Wochenende, das auch zum Maibeginn noch immer in April-Laune ist? Wer in oder in der Nähe von Wien wohnt, könnte einen Ausflug nach Laxenburg machen. Dort kann man im schönen Schlosspark spazieren gehen und anschließend oder wenn das Wetter sich wieder von der ungemütlichen Seite zeigt, einen Abstecher ins Schloss Laxenburg machen. Dort findet nämlich noch bis inklusive Montag die Niederösterreichische Kunst- und Antiquitätenmesse statt, die heuer Jubiläum feiert. Mit ihren 75 Veranstaltungen ist es eine der ältesten Kunstmessen Österreichs. Veranstaltet wird die Messe vom Verband Österreichischer Antiquitäten- und Kunsthändler.

Das Schloss bietet ein schönes Ambiente für die Präsentation von Kunst und Antiquitäten und erstreckt sich vom großen ovalen Festsaal mit seinem Deckenfresko von Vinzenz Fischer bis zum Schlosstheater des Blauen Hofes. Zudem wird die Terrasse für eine kleine Skulpturenausstellung genutzt. Dieses Jahr werden dort Arbeiten von Mario Dalpra, Hans-Peter Profunser, Sebastian Rainer, Maximilian Verhas und Judith Wagner präsentiert. Von der Terrasse aus hat man auch einen schönen Blick auf den Schlosspark.