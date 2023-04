A bisserl Anarchie in Leipzig

Österreich präsentiert sich als Gastland auf der Leipziger Buchmesse. Wie kommen wir an? Mit welchen Klischees sind wir konfrontiert und welche bedienen wir? Ein Rundgang.

Der Österreich-Pavillon auf der Leipziger Buchmesse ist ja alles andere als farbenfroh. Es dominiert grau (wie die Felsen), braun (wie die Bäume), weiß (wie der Schnee). Dazu natürliche Materialien, oder zumindest solche, die natürliche Materialien nachahmen. Holzfurnier. Filz. Stoff. Das Ganze soll an eine Bergwanderung erinnern. Und dann, mittendrin, hängt da ein rotblauer Metallkasten an der Wand – darauf abgebildet sind drei küssende Pärchen. Es ist ein Kondomautomat. Nein, doch nicht, es ist ein Gedichteautomat und man kann dort nicht zwischen „extradünn“ und „feeling“ wählen, sondern zwischen „erotisch“, „romantisch“ und „anziehend“.

Die Deutschen finden das klasse. Nämlich dass die Österreicher nicht so der „Disziplin“ verhaftet seien. „Immer irgendwie anarchisch“, sagt eine Frau, die prompt 50 Cent einwirft und mich, die keine Münzen mit sich führt, mitlesen lässt: „Deine Lippen erwartend die süsse / Darin ich ein teil ein gran.“ Ferdinand Schmatz also. Es gibt auch Gedichte von Elfriede Jelinek, Maja Haderlap, Fiston Mwanza Mujila u. a. Es wäre interessant zu wissen, was zusammenkommt im Laufe der Tage, konkret bis Sonntagabend, dann endet die viertägige Buchmesse, bei der Österreich sich als Gastland präsentiert.