Dieses Mal könnte Biden auch verlieren

Präsident Joe Biden will im Weißen Haus bleiben. Seine Kampagne sieht sich aber mit einer Reihe von Schwierigkeiten konfrontiert.

Joe Biden will es noch einmal wissen. Am Dienstag veröffentlichte sein Team ein Video, in dem der amtierende Präsident der USA seine Kandidatur bei der Wahl 2024 bekannt gab. „Let's finish this job“, lasst uns diese Aufgabe erledigen, sagt er in die Kamera. „I know we can.“

Tatsächlich wäre es den meisten Amerikanern lieber, wenn der „job“ schon erledigt wäre. Ein neuerlicher Antritt Bidens und ein neuerlicher Antritt Donald Trumps – die USA hätten dieses Kapitel längst gern abgeschlossen. Bidens Berechtigung für die Kandidatur ist, dass er derjenige sei, der den umstrittenen Ex-Präsidenten Trump schlagen kann. So wie er es schon 2020 getan hat. Die Zustimmungs- und Beliebtheitswerte der beiden Männer sind niedrig, ihr Alter ist hoch, und die Begeisterung für ein weiteres Duell der beiden in der Bevölkerung ist nicht existent.