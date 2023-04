Die Transfrau neben mir

Nein, ich habe keine Angst vor Transfrauen auf der Toilette oder in der Sauna. Umgekehrt wäre ich vermutlich irritiert, käme da ein Transmann aus der Kabine.

Ich mag es, wenn Männer fragen. Also so fragen, dass man das Gefühl hat, sie möchten wirklich eine Antwort haben. So war das neulich: Ein Kollege wollte von mir wissen, wie das denn sei, wenn ich in Safe Spaces mit Transfrauen konfrontiert sei. In der Frauensauna zum Beispiel. Oder auf einer öffentlichen Toilette. Oder in der Umkleidekabine beim Schwimmbad. Ob mich das nicht verunsichert? Ob ich mich da nicht, nun ja, bedroht fühle?

Ich muss dazu sagen, dass ich Transfrauen normalerweise nicht auf der Toilette begegne. Und wenn ich ihnen dort begegnete, würde ich sie vermutlich gar nicht als solche erkennen. Ich rätsle normalerweise nicht herum, welche Chromosomen jene Person hat, die neben mir den Seifenspender bedient. Aber gesetzt den Fall, dass doch, wäre mir das egal. Mehr würde mich vermutlich irritieren, käme da plötzlich ein Transmann aus einem der Klos. Ich würde mich fragen, ob ich mich in der Tür geirrt habe, das geht schnell heutzutage, die Symbole sind manchmal verwirrend. Das ist meine Hauptangst auf dem Klo. Dazu kommt die Angst, dass ich vergessen habe abzusperren. Und dass ich plötzlich die Klinke in der Hand habe und nicht mehr rauskomme. Und dann habe ich das Handy nicht mit und alle gehen nach Hause und ich muss dort übernachten.