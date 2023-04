„Muss mich nicht beweisen“

Lang war es ruhig geworden um die „Buffy“-Darstellerin Sarah Michelle Gellar. Nun aber meldet sich die Schauspielerin mit der Serie „Wolf Pack“ zurück. Im Interview spricht sie über ihre lange Pause, ihr persönliches Wolfsrudel – und wieso sie auch als Produzentin tätig ist. ✒

Schon als kleines Kind war Sarah Michelle Gellar – dutzender Werbespots für eine Fast-Food-Kette sei Dank – von US-Bildschirmen nicht wegzudenken. Später wurde sie als Hauptdarstellerin der Serie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ zum Star und war auch in erfolgreichen Kinofilmen wie „Eiskalte Engel“, oder „Scooby Doo“ zu sehen.

Seit der Geburt ihrer Kinder 2009 und 2012 stand die Schauspielerin immer seltener vor der Kamera: Nun meldet sie sich mit der Serie „Wolf Pack“ (zu sehen ab 21.4. bei Paramount+) zurück. Nach „Buffy“-Schöpfer Joss Whedon und der toxischen bis übergriffigen Arbeitsatmosphäre damals möchte sie allerdings nicht mehr gefragt werden. „Ich bin stolz darauf, dass man mich für immer mit Buffy Summer in Verbindung bringt, aber ich möchte nicht dauerhaft mit dem Namen Joss Whedon assoziiert werden“, gab sie bereits vor ein paar Jahren zu Protokoll.

Ms. Gellar, in den vergangenen Jahren standen Sie kaum vor der Kamera, Ihre letzte wirklich große Rolle liegt gut zehn Jahre zurück. Haben Sie die Schauspielerei vermisst?

Sarah Michelle Gellar: Anfangs gar nicht. Ich habe die Pause sehr genossen und fand es wunderbar, mich auf die Familie und andere Projekte zu konzentrieren. Von Langeweile konnte keine Rede sein. Erst in der Pandemie fing das an sich zu ändern. Plötzlich spielte Fernsehen und Streaming eine so große Rolle wie lang nicht, bei uns zu Hause, aber eben auch gesellschaftlich. Da wurde ich irgendwie ein wenig nostalgisch. Und in Kombination mit der Tatsache, dass meine Kinder jetzt nicht mehr ganz so klein und sehr viel selbstständiger sind, merkte ich irgendwann, dass ich wirklich an einem Punkt angekommen war, wo ich es vermisste, vor der Kamera zu stehen.

Als Comeback-Vehikel haben Sie sich nun mit „Wolf Pack“ ausgerechnet eine Serie ausgesucht, in der es um Highschool-Kids und Werwölfe geht. War Ihnen das thematisch nicht zu nah dran an „Buffy“?

Doch, anfangs war natürlich genau das auch meine Reaktion: „Werwölfe? Nicht mit mir!“ Aber ein langes Gespräch mit Jeff Davis, dem Schöpfer der Serie, ließ mich umdenken. Schon bei „Buffy“ waren es eigentlich die Monster, die ich als das Spannendste an der Geschichte fand, denn sie waren natürlich letztlich eine Metapher für den Horror der Pubertät. „Wolf Pack“ macht nun Ähnliches: Hier stehen die Monster stellvertretend für die Dinge, die uns heute umtreiben, die Zahl steigender Angststörungen und Beklemmung oder die Tatsache, dass Social Media uns zwar digital bestens verknüpft, aber emotional eigentlich isoliert und einsam macht. Mir gefiel auch das Bild vom Rudel, das man im Leben finden muss, denn ich weiß, dass ich ohne mein Rudel heute nicht hier wäre. Und selbst zu dem verheerenden Brand, mit dem die Serie beginnt, habe ich einen Bezug. Bei den letzten schlimmen Feuern in Kalifornien mussten wir evakuiert werden. Letztlich ging alles gut, aber diese Angst, alles an die Flammen zu verlieren, vergesse ich so schnell nicht.

Wen meinen Sie, wenn Sie von Ihrem Rudel sprechen? Ihren Mann Freddie Prinze jr. und die beiden Kinder?

Mit denen fängt es natürlich an, aber darüber hinaus gibt es noch ein paar mehr enge Vertraute in meinem Leben. Meine Wahlfamilie sozusagen. Enge Freundinnen und Freunde, die mich schon lang begleiten. Oder auch ein paar wunderbare Nachbarn, mit denen wir zum Teil wirklich sehr eng sind. Wir teilen enorm viel, gerade weil viele unserer Kinder im gleichen Alter sind. Wir teilen uns auch auf, wenn es darum geht, die Kinder zur Schule zu fahren oder abends von Partys abzuholen. Menschen eben, mit denen man wie in einem Wolfsrudel das Leben teilt. Dafür bin ich sehr dankbar!

Am Set von „Wolf Pack“, wo Sie auch als Executive Producer verantwortlich zeichnen, sollen Sie auch eine Art Rudelführerin für die jungen Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller gewesen sein . . .

Könnte man vielleicht so sagen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, als junger Mensch für eine große Serienproduktion vor der Kamera zu stehen, deswegen entwickle ich heutzutage einen gewissen Beschützerinstinkt. Aber eigentlich nicht nur für das Ensemble, sondern auch für die gesamte Crew. All den jungen Produktionsassistentinnen und -assistenten zum Beispiel, ohne die sich eine solche Serie nie stemmen ließe, wird oft viel zu wenig Respekt entgegengebracht.

Haben es die jungen Leute in diesem Geschäft heute leichter oder schwerer als Sie damals?

Puh, ich glaube, das kann man nur mit „sowohl als auch“ beantworten. Vieles ist heutzutage sehr viel besser. Es wird mit Intimitätskoordinatoren und anderen Methoden gearbeitet, die dafür sorgen, dass junge Menschen an Filmsets besser aufgehoben und beschützt sind. Und allgemein haben sie, glaube ich, viel mehr als wir damals die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen und werden ernster genommen. Gleichzeitig gab es früher noch kein Social Media, was die Sache heute enorm verkompliziert. Nicht nur in Sachen Privatsphäre, sondern auch was den Stellenwert in der Branche angeht. Heutzutage wird erwartet, dass junge Schauspielerinnen und Schauspieler immer auch Content Creators sind.

Der ganz große Erfolg kam bekanntlich mit „Buffy – Im Bann der Dämonen“. Wann wurde Ihnen bewusst, wie einflussreich und ikonisch diese Serie tatsächlich war?

Nicht solange sie noch im Fernsehen lief und wir daran arbeiteten jedenfalls. Klar, „Buffy“ war populär, aber erfolgreiche Shows gibt es viele. Nur dass eben von den meisten schnell keine Rede mehr ist, wenn sie nicht mehr jede Woche zu sehen sind. Deswegen realisierte ich erst mit einigen Jahren Verzögerung, wie wirkungsvoll und langlebig das Vermächtnis der Serie war. Und bis heute ist. Dass mich Menschen meiner Generation oder ein wenig jünger ansprechen und von ihrer Liebe zu „Buffy“ erzählen, finde ich bemerkenswert genug. Aber selbst Kids von heute entdecken die Serie immer noch für sich. Das ist schon sehr erstaunlich.

Sind Sie noch die gleiche wie damals?

Nein, das war mein altes Ich. Seither sind so viele Erfahrung und so viel Wissen dazugekommen. Wäre ich noch die gleiche, wäre das traurig. Ich bin heute selbstsicherer und zufriedener als früher, sicherlich auch, weil ich weiß, dass ich das Gefühl habe, nichts mehr beweisen zu müssen. Auch deswegen kann ich meine Arbeit mehr genießen.

Hat das auch damit zu tun, dass Sie eben inzwischen auch als Produzentin tätig sind?

Unbedingt. Jeff Davis war bei „Wolf Pack“ zunächst ein wenig irritiert, dass ich unbedingt mehr sein wollte als nur eine Schauspielerin. Er kannte das eher, dass Schauspieler sich mit einem Titel wie Executive Producer aus Eitelkeit schmücken, ohne aber wirklich Einfluss zu nehmen. Ich hatte die gegenteilige Absicht. Warum sollte ich nicht all die Erfahrungen auch nutzen, die ich über Jahrzehnte in dieser Branche gesammelt habe?

Wo sehen Sie sich denn in zehn Jahren? Immer noch vor der Kamera oder womöglich dann nur noch dahinter?

Das kann ich wirklich noch nicht sagen. Im Moment habe ich Spaß und genieße es, wieder zu drehen. Aber wer weiß, ob das bleibt. Und ob mich das Publikum überhaupt auf Dauer sehen möchte. Auf jeden Fall hätte ich nichts dagegen, eine schöne Balance all der Tätigkeiten, die mich interessieren, zu finden. ⫻

Steckbrief 1977

kommt Sarah Michelle Gellar in New York zur Welt. 1980er

Schon als Kind wird Gellar von einem Agenten entdeckt und ist in Werbespots für Burger King zu sehen. 1993

Erste große TV-Rolle in der Serie „All my Children“. 1997

Durchbruch mit „Buffy – Im Bann der Dämonen“, die Serie läuft bis 2003. Im Kino ist sie u.a. in „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ zu sehen. 2002

heiratet sie Schauspieler-Kollegen Freddie Prinze jr. Das Paar hat eine Tochter (geb. 2009) und einen Sohn (geb. 2012).



("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.04.2023)