Der kleine Hype um die alte Muße

Faulsein und Müßiggang zählte lang nicht viel. Wie das Nichtstun wieder an Wert gewinnt. Und: Womit füllen wir unsere Freizeit eigentlich?

Wer nichts tut, nichts zu tun hat, ist irgendwie verdächtig. Flaneure, Müßiggänger, Faulpelze? Für eine lange Zeit ist Nichtstun eher in Verruf geraten. In der Antike galt der Müßiggang als große Freiheit, im Mittelalter galt das faule, arbeitsfreie Leben als Privileg und Ideal. Aber Industrialisierung, neuzeitlicher Fortschrittsglaube und preußische Tugenden brachten das hohe Ansehen von Fleiß und Arbeitsethos.

Das Glück, so hört man das als Kind, gehört den Tüchtigen. Oder: Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und selbst in Grimms Märchen schüttet Frau Holle ihr Pech über die Faulen.

Faulsein, die Muße, das wurde als ersehntes „dolce far niente“, als das süße Nichtstun eher noch in den Urlaub verschoben – der aber „wohlverdient“ sein wollte. Und heute? Da gibt es wieder einen kleinen Hype um die altmodisch gewordene Muße. Als Pause vom fleißigen Leben, als Nichtstun für die Regeneration, für die Gesundheit oder für die Kreativität. Dient es einem solchen Zweck, ist Nichtstun wieder positiv besetzt, man plant nun gern Auszeiten ohne Uhr oder smarte Geräte. Nichtstun wird gelehrt, verkauft: Es gibt Kurse, Retreats, Bücher von philosophischen Abhandlungen bis zu praktischen Ratgebern – auch das Internet ist voll der Tipps für kleine, entschleunigte Momente, in denen nichts passiert.