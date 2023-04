Die Grenzen des guten Geldes

Erstmals fließen mehr Kredite in grüne als in fossile Projekte. Doch das liegt weniger an den Banken als an Big Oil selbst. Die Branche braucht kein Geld, sie hat genug.

Ohne Göd ka Musi. Diese simple Logik steckt hinter einem der größten Hoffnungsträger im Kampf gegen die Klimakrise: Die Macht des Geldes soll dafür sorgen, dass die Emissionen sinken. Hören Banken auf, Unternehmen Kredite für neue Öl- und Gasfelder zu geben und stecken die Mittel stattdessen in grüne Projekte, komme der erhoffte Wandel von selbst, so die Idee. Wie viel die Finanzbranche bewegen kann, haben die vergangenen eineinhalb Dekaden mit ultraniedrigen Zinsen gezeigt. Kapital war quasi zum Nulltarif zu haben – und floss auch kräftig in Ausbau und Erforschung sauberer Energiequellen. Das Ergebnis: Fotovoltaik ist heute 90 Prozent billiger, die Welt konsumiert viermal mehr Erneuerbare, als zu Beginn der Nullzins-Ära. Etliche Großbanken haben das Momentum genutzt, um auf den grünen Zug aufzuspringen; sie traten globalen Netzwerken wie der „Glasgow Financial Alliance for Net Zero“ bei und gelobten, ihre Portfolios zu bereinigen und fossile Investments zurückzuschrauben.

Die Allianz erhielt zuletzt zwar einige Risse, dennoch ging die Idee im Vorjahr scheinbar erstmals voll auf. Mit 580 Milliarden US-Dollar (525 Mrd. Euro) wurde weltweit mehr Geld für klimafreundliche Projekte verliehen als für neue Kohle-, Öl- und Gasgeschäfte (530 Mrd. Dollar), zählt Bloomberg. Ist das der Wendepunkt? Hat das gute Geld endlich gesiegt?